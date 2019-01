Dinklage. Für viele Menschen in Niedersachsen wird es immer schwieriger, passenden und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die Landesregierung will nun, dass das Bauen künftig einfacher geht. Bei seiner Klausurtagung in Dinklage beriet das Kabinett auch über Europa.

Die Landesregierung will das Bauen neuer Häuser und Wohnungen einfacher und leichter machen. Dazu werde es noch in diesem Jahr einen neuen Vorschlag für die niedersächsische Bauordnung geben, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag nach einer Klausurtagung in Dinklage. „Nicht nur die großen Städte in Niedersachsen, auch größere Teile des ländlichen Raums verzeichnen angespannte Mietmärkte. Wir wollen den Wohnungsbau jetzt ankurbeln.“ Die Landesregierung folge damit den Empfehlungen des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum. Das Bauministerium befände sich aktuell in der Abstimmung mit den Kommunen darüber, wie das Bauen schneller und einfacher gestaltet werden könne. Weil sagte zudem, er gehe davon aus, dass in den kommenden Jahren jährlich etwa 4000 neue mit öffentlichen Geldern geförderte Sozialwohnungen entstehen werden.

Die Landesregierung hatte sich in Dinklage zu einer zweitägigen Klausurtagung getroffen, um die Projekte der einzelnen Ministerien für das laufende Jahr zu besprechen. Außer der Landespolitik stand auch das Thema Europa auf der Agenda. Am Dienstagabend will das britische Parlament über das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May abstimmen.

Weil kündigte außerdem eine Novellierung des Pflegegesetzes an. Künftig sollen Investitionen des Landes an die Bedingung geknüpft werden, dass sich das geförderte Unternehmen auch an die geltende Tarifbezahlung für Pflegekräfte hält.

Zum Thema Flüchtlingspolitik sagte der Regierungschef, die Landesregierung werde die Maßnahmen zur Integration konsequent fortsetzen. Gleichzeitig müssten aber auch die Rückführungen in Niedersachsen besser bearbeitet und ihre Zahl erhöht werden. „Diejenigen, die Straftaten begehen, die kein Schutzrecht haben und Problem bereiten, müssen auch zurückgeführt werden“, sagte der Ministerpräsident. Dies stieß auf die Kritik der oppositionellen Grünen. „Statt die Willkommenskultur zu pflegen, schiebt man jetzt fleißig ab“, rügte die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zeigte sich zufrieden mit der Zusammenarbeit in der Großen Koalition. Niedersachsen habe im vergangenen Jahr ein gutes Gegenbeispiel zu aufgeregten Diskussionen sowohl in der Gesellschaft als auch in mancher Regierungsarbeit geliefert. „Die Stimmung war nicht nur gut, sondern sehr gut.“

Mit Blick auf die bevorstehende Entscheidung zum Brexit-Vertrag sagte Althusmann, das Handelsvolumen Niedersachsens mit Großbritannien betrage 10 Milliarden Euro jährlich. Von daher sei das Thema Brexit von besonderer Bedeutung: „Es ist damit zu rechnen, dass auch dies natürlich mit Blick auf Automobil- und Zulieferindustrie nicht völlig spurlos an unserem Bundesland vorübergehen wird.“

Europaministerin Birgit Honé (SPD) sagte, die Landesregierung sei auf einen ungeregelten und auf einen geregelten Brexit bestmöglich vorbereitet. Für den Fall, dass der Austritt Großbritanniens ungeregelt erfolgen werde, gebe es einen Maßnahmenkatalog für alle Ministerien, was veranlasst werden müsse.

Mit Blick auf die Europawahl im Mai sagte Honé, die Landesregierung hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung und werde alles tun, die Menschen dazu zu motivieren, mit ihrer Stimme Europa zu stärken. Das Brexit-Referendum habe gezeigt, dass die Zahl der Befürworter eines Austritts auch deshalb so hoch gewesen sei, weil sich junge Leute nicht an der Abstimmung beteiligt hätten. „Wir wollen deshalb für den 26. Mai ein ganz starkes Gewicht auf die jungen Menschen lenken“, sagte Honé. Ministerpräsident Weil ergänzte, überall in Europa formiere sich eine europäische Rechte, die versuche, Europa im Kern anzugreifen. „Wir sind strikt anderer Auffassung. Wir sind der Überzeugung, dass sich Menschen, die gegen Europa sind, an den Interessen der Menschen in Niedersachsen vergehen“, sagte Weil.