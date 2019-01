Warnstreiks an Flughäfen in Hannover und Bremen CC-Editor öffnen

Reisende müssen an den Flughäfen wie hier in Hannover und Bremen am kommenden Dienstag mit Einschränkungen rechnen. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Hannover. Reisende müssen an den Flughäfen in Hannover und Bremen am kommenden Dienstag mit Einschränkungen rechnen.