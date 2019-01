Lindern. Zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ist es am Donnerstagmittag in Lindern im Landkreis Cloppenburg gekommen. Dabei wurden eine Scheune, eine Werkstatt, ein Stall und eine Garage stark beschädigt.

Der Eigentümer des Hofes hatte das Feuer im Bereich der Werkstatt bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Pferde und Kälber, die sich im angrenzenden Stall befanden, konnte er in Sicherheit bringen, wie Augenzeugen am Einsatzort berichten. Auch ein in der Garage abgestelltes Auto konnte er in Sicherheit bringen, es wurde aber trotzdem beschädigt.

Trotz des schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehren Löningen und Lindern wurden die Halle und der Pkw stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.