Entwarnung nach Bombendrohung gegen Bank in Oldenburg

Nach einer Bombendrohung in Oldenburg ermittelt die Polizei. Foto: Nonstopnews

Oldenburg. Nach einer Bombendrohung gegen eine Filiale der Volksbank in der Oldenburger Innenstadt hat die Polizei am Donnerstagmittag Entwarnung gegeben. Trittbrettfahrer sorgten aber mit Anrufen für Verunsicherung in Oldenburger Kindergärten.