Hannover. Die juristische Aufarbeitung der Schlachthofskandale von Bad Iburg, Oldenburg und Laatzen kommt nur langsam voran. Vor Jahresmitte dürfte es keine Ergebnisse geben.

Nach den im vergangenen Herbst aufgedeckten mutmaßlichen Tierquälereien in Schlachthöfen in Bad Iburg, Oldenburg und Laatzen wird die strafrechtliche Aufarbeitung offenbar noch mindestens Monate dauern hin. Das stellte ein Vertreter des niedersächsischen Justizministeriums am Dienstag in einer Unterrichtung des Rechtsausschusses in Aussicht. Demnach hat die zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg vor allem mit der Auswertung des umfangreichen Bildmaterials zu kämpfen.

Große Mengen Videomaterial

So sei den Behörden allein für den Fall Laatzen eine Festplatte mit 1500 Videos überlassen worden – bis Freitag vergangener Woche seien davon erst 488 ausgewertet worden. Bei der Sichtung unterstützt das Tierschutzreferat des Oldenburger Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) die Ermittler. „Wir helfen im Rahmen unserer Möglichkeiten“, sagte Laves-Sprecherin Hiltrud Schrandt. Zusätzliches Personal habe es für die Zusatzaufgabe nicht gegeben. Offenbar trauen die Ermittler den Videos eine hohe Beweiskraft zu, denn nach Angaben des Justizministeriums gab es lediglich in Bad Iburg eine zusätzliche Hausdurchsuchung.

Ergebnisse aus Oldenburg ab April?

Die heimlich von Aktivisten aufgenommenen Bilder hatten im vergangenen Herbst bundesweit für Empörung gesorgt. Das gilt insbesondere für den inzwischen geschlossenen Schlachthof in Bad Iburg, in dem offenbar schwerkranke Rinder angeliefert und misshandelt wurden. Hier würden derzeit anhand der Autokennzeichen auf den Videos die Halter der Fahrzeuge ermittelt. Immerhin steht der Vorwurf im Raum, dass viele Tiere wissentlich und damit rechtswidrig zur Schlachtung gefahren wurden. Im Fall Bad Iburg ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Veterinäre und den Geschäftsführer der Betreibergesellschaft.

Beim Fall Oldenburg geht das Justizministerium davon aus, dass die Staatsanwaltschaft im April oder Mai die Vorermittlungen abschließen könnte. Was aus den Verfahren gegen die Geschäftsführer wird, ist noch offen. Eine Erkenntnis gebe es aber bereits: Vorwürfe, das Oldenburger Bolzenschussgerät sei für die Tötung von Rindern nicht geeignet gewesen, hätten sich nicht bestätigt.

Grüne fordern mehr Tempo

Den Grünen geht die Aufarbeitung deutlich zu langsam: „Es zeichnet sich ab, dass Täter ungeschoren davon kommen könnten“, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Miriam Staudte. Es brauche mehr Personal für die Bildauswertung und eine Beschleunigung der Kooperation mit Staatsanwaltschaften anderer Länder. Denn insbesondere beim Fall Bad Iburg liegt die Vermutung nahe, dass auch zahlreiche Tiere aus anderen Bundesländern gezielt zu diesem Schlachthof gebracht worden sind. Auch in anderen Parteien regt sich Unmut: „Wir haben die Erwartung, dass zügig gearbeitet wird“, sagte der Oldenburger SPD-Abgeordnete Ulf Prange.

Niedersachsen-Vorstoß zur Kameraüberwachung

Auch politisch könnten die Fälle Folgen haben: Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (SPD) hatte nach den Skandalen eine reguläre Kameraüberwachung in Schlachthöfen gefordert. Im Februar soll ein entsprechender Antrag des Landes in den Bundesrat eingebracht werden. Verschiedene andere Bundesländer hätten bereits Zustimmung signalisiert, sagt eine Ministeriumssprecherin.