Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat am Montagmittag auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim im Auto zweier Frauen insgesamt 41 Kilogramm Marihuana entdeckt. Die Drogen haben einen Straßenverkaufspreis von rund 410.000 Euro.

Die beiden mutmaßlichen Drogenschmugglerinnen im Alter von 25 und 42 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft, teilte die Bundespolizei am Dienstagnachmittag mit.

Die Frauen waren in der Mittagszeit mit einem Auto über die A30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist und wurden durch eine Streife der Bundespolizei auf einem Parkplatz an der Autobahn gestoppt und kontrolliert.

Dabei wurden im Kofferraum des Autos mehrere Taschen mit insgesamt rund 41 Kilogramm Marihuana gefunden. Die Frauen wurden festgenommen und zusammen mit dem beschlagnahmten Rauschgift für weitere Ermittlungen an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen am Dienstsitz in Nordhorn übergeben. Der Verkaufswert der beschlagnahmten Drogen beträgt im Straßenhandel rund 410.000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ am Dienstag ein Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn Haftbefehl gegen die beiden deutschen Staatsangehörigen. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.