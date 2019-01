Hannover. Plastikmüll, Nähr- und Schadstoffe im Übermaß machen der Nordsee weiterhin zu schaffen. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sieht die Politik in der Pflicht – und fordert nach der jüngsten Schiffshavarie Konsequenzen.

Niedersachsen will sich mit einer Bundesratsinitiative für Peilsender an Gefahrgutcontainern auf Schiffen einsetzen. Das kündigte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies am Dienstag in Hannover an. Mit Peilsendern wären die derzeit vermissten Container der MSC Zoe längst gefunden, sagte der SPD-Politiker während der Vorstellung eines Zustandsberichts über die Nordsee. Auch aus der Havarie der Glory Amsterdam im Oktober 2017 müssten Lehren gezogen werden, forderte Lies. Das Schiff war vor Langeoog auf Grund gelaufen, den Abschlussbericht erwartet das Land Ende Februar. Die Strukturen des Havariekommandos der deutschen Küstenländer müssten analysiert werde.

389 mal Müll auf 100 Metern Strand

Auch jenseits spektakulärer Schiffsunfälle bereitet der ökologische Zustand der Nordsee dem Politiker Sorgen. Zwar haben sich die Bestände von Kegelrobben und Seehunden erholt, dafür leiden die Bestände großer Fische wie Haie, Rochen und Lachse.

Der unter niedersächsischer Federführung erstellte nationale Zustandsbericht bescheinigt der Nordsee insgesamt eine „hohe Belastungen“ der biologischen Vielfalt. Besonders leide das Meer unter Plastikmüll. Zwar sei dieser nicht so offensichtlich wie die großen Müllansammlungen anderer Meere. Doch insbesondere bei Mikroplastikteilen gebe es eine großflächige Belastung – und diese sei trotz aller Anstrengungen bisher nicht besser geworden: Auf einem 100 Meter langen Strandabschnitt wurden bis zu 389 einzelne Müllteile gefunden, fast 90 Prozent bestanden aus Plastik. Wind und Wetter mahlen aus den großen Teilen winzige Plastikpartikel – mit noch unbekannten Folgen für Natur und Mensch.

Die niederländische Universität Wageningen fand in 95 Prozent der Mägen untersuchter Eissturmvögel Plastikteile. Im Schnitt zählten die Forscher 34 Teile, das entspreche übertragen auf einen Menschen einer Pausenbrotdose voller Plastik. Viele Vögel würden mit vollem Magen verhungern. Lies begrüßte den Vorstoß der EU, besonders häufig gefundene Einwegprodukte wie Plastik-Wattestäbchen vom Markt zu nehmen. Es sei Zeit, besser recycelbare Kunststoffe einzusetzen. Inzwischen gebe es genug Parkbänke aus ehemaligen Plastikprodukten. Fischer sollen beim Sammeln von Müll aus ihren Netzen belohnt und zur Rückgabe alter Netze animiert werden.



Gülleaufbereiter gegen Überdüngung



Ein weiteres ökologisches Problem der Nordsee ist der hohe Nährstoffeintrag, auch Eutrophierung genannt. Insbesondere in den Mündungen von Elbe, Ems, Weser und Eider werden zu hohe Werte für Stcikstoff und Phosphor gemessen. 55 Prozent der deutschen Nordsee sind dem Bericht zufolge sicher eutrophiert, 6 Prozent nicht. Bei den restlichen 39 Prozent fehle eine abschließende Bewertung. Mit Gülleaufbereitungsanlagen und der ab Sommer geplanten Ausweisung „roter Gebiete“ mit besonders strengen Düngeregeln für Landwirte wolle die Landesregierung die Belastung senken, kündigte Lies an.

Anzeige Anzeige

Schlick soll das Land stabilisieren

Auch die Selbstreinigungskraft der Flüsse soll gefördert werden, insbesondere an der Emsmündung. Die Tidesteuerung durch das Emssperrwerk soll dabei helfen.Ein großes Problem ist die Ablagerung von Sedimenten. Hier plant Niedersachsen gemeinsam mit den Niederlanden Forschungen, wie das in Flüssen und Häfen anfallende Baggergut angesichts des Klimawandels für den Aufwuchs von Land oder die Stabilisierung des Deichvorlands genutzt werden könnte. Denkbar sei auch die Aufbringung von Emsschlick auf landwirtschaftliche Flächen.

Kritik von den Grünen

Die Grünen kritisierten, die rot-schwarze Landesregierung tue zu wenig gegen den Meeresmüll und lasse Küstenkommunen und den Nationalpark mit dem Problem allein. „Ständig nur den Zustand zu beschreiben, wie Minister Lies es tut, reicht nicht aus: Die Landesregierung muss endlich konkrete Maßnahmen ergreifen, um die Plastikflut zu stoppen und Müll zu vermeiden“, sagte die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Imke Byl.