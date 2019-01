Auto rollt in Wilhelmshaven in Hafenbecken CC-Editor öffnen

Taucher der Feuerwehr zogen die Insassen des Fahrzeugs aus dem Wasser. Symbolfoto: Michael Gründel

Wilhelmshaven. Ein mit zwei Personen besetztes Auto ist am Sonntag in ein Hafenbecken in Wilhelmshaven gerollt und untergegangen. Ein Insasse starb, wie die Stadt Wilhelmshaven und die Polizei mitteilten.