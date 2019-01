Osnabrück . Die Empörung war schon groß, als die niedersächsische Pflegekammer gegründet wurde. Jetzt geht es ums Geld – und der Widerstand der Pflegekräfte gegen Zwangsmitgliedschaft und Beiträge formiert sich. Geschäftsstelle und Kammervorsitzende stehen von allen Seiten unter Beschuss.

Die Geschäftsstelle der Pflegekammer Niedersachsen gleicht in diesen Tagen einem Bollwerk. Wer anruft, landet in der Warteschleife, Antworten auf E-Mails von Mitgliedern brauchen lange. So groß ist der Ansturm.



Was ist passiert? Ausgerechnet kurz vor Weihnachten verschickte die frisch gegründete Kammer ihre erste Beitragsrechnung. Für alle Mitglieder wurde der Maximalbeitrag von 280 Euro jährlich zugrunde gelegt, der ab einem Jahreseinkommen von 70.000 Euro anfällt – ein utopisches Gehalt für einen Pfleger. Wenn das einzelne Mitglied innerhalb von vier Wochen mitteilt, wie viel es tatsächlich verdient, sinkt der Beitrag entsprechend – auf 0,4 Prozent des jährlichen Einkommens. Auch das steht in dem Brief.

Bei den Pflegekräften brachte die Zahlungsaufforderung das Fass jedoch zum Überlaufen: Die ungeliebte Kammer wurde mit Hass und Drohungen überschüttet. Die einen gingen zum Anwalt, andere planten Demonstrationen oder kündigten gar an, ihre Examensurkunden wegzuwerfen, um der verpflichtenden Mitgliedschaft zu entgehen. Einer Facebook-Gruppe gegen die Pflegekammer traten rund 20.000 Menschen bei. Eine Online-Petition für ihre Auflösung zählt mittlerweile über 35.000 Unterstützer, Tendenz steigend. Zum Vergleich: In Niedersachsen arbeiten laut Schätzungen der Pflegekammer bis zu 95.000 Pflegekräfte.

Im Minutentakt wachsen online Diskussionen über die Rechtmäßigkeit der Mitgliedschaft und die Sinnhaftigkeit der Kammer. Die ungeliebte Organisation wird als „Kammer des Schreckens“ bezeichnet, viele Nutzer äußern sich abfällig über Geschäftsführung und Vorsitzende.

„Uns stört vor allem der Zwang und der Umgang mit den persönlichen Daten der Betroffenen.“ Stefan Cornelius und Rebecca Verrijt, Sprecher der Bewegung gegen die Pflegekammer





Auf Anfrage erklärten Stefan Cornelius und Rebecca Verrijt als Sprecher der Bewegung: „Uns stört vor allem der Zwang und der Umgang mit den persönlichen Daten der Betroffenen.“ Es seien auch Bescheide an Angestellte verschickt worden, die gar keine Mitglieder seien. Außerdem fehle es an Transparenz. Cornelius und Verrijt schlagen vor, einen Verein statt einer Kammer zu gründen, um die Interessen der Pflegekräfte zu bündeln. „Nach Übergabe der Petition hoffen wir, dass sich viele Parteien erneut mit dem Thema beschäftigen“, teilten die Sprecher mit. „Als Team werden wir auch die genauen Schritte der Pflegekammer in Niedersachsen beobachten und auch Forderungen an diese stellen.“

Anzeige Anzeige

Auch aus der Politik muss sich die Kammer Kritik anhören. Die CDU kritisierte mit Blick auf die Beiträge, es sei „unsensibel und unprofessionell“ gearbeitet worden. Selbst Sozialministerin Carola Reimann (SPD) zeigte sich irritiert und forderte eine Überarbeitung der Beitragsordnung.

Auf ihrer Internetseite entschuldigen sich die Verantwortlichen der Pflegekammer mittlerweile für die Formulierungen des Beitragsbriefes und auch dafür, dass er kurz vor Weihnachten verschickt wurde. Die Kammervorsitzende Sandra Mehmecke erklärte gegenüber unserer Zeitung: „Ich glaube, dass sich viele Mitglieder, die noch nicht ausreichend informiert sind, vom gegenwärtigen Protestsog mitziehen lassen.“ Mehmecke kritisiert aber auch: „Mit Falschaussagen in sozialen Netzwerken wird bewusst Stimmung gegen die Kammer gemacht. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter setzen sich mit hohem Engagement ein, Sachverhalte aufzuklären und kursierende Fehlinformationen richtigzustellen.“

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, appellierte nun an die Verantwortlichen, aus Fehlern zu lernen, warnte aber auch die Pflegekräfte: „Unterschriften gegen etwas zu sammeln ist das eine, aber sicher keine Form einer konstruktiven Organisation, die Verantwortung für den Berufstand und für die Weiterentwicklung der Pflege übernimmt.“

„Die Pflegefachkräfte in Niedersachsen sollten sich gut überlegen, ob sie sich vor diesen Karren spannen lassen wollen.“ Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung





Der Pflegebevollmächtigte zeigte Verständnis für die Wut der Pflegekräfte, stellte aber fest: „Richtig ist: Der Unmut richtet sich gegen einen unmöglichen Bescheid, nicht gegen die Kammer.“ Westerfellhaus warnte jedoch, es gebe auch in Niedersachsen große grundsätzliche Vorbehalte von bestimmten Lobbygruppen gegen die Pflegekammer, weil man Angst davor habe, dass die Pflege zum ersten Mal eine starke Stimme erhalte. „Die Pflegefachkräfte in Niedersachsen sollten sich gut überlegen, ob sie sich vor diesen Karren spannen lassen wollen.“

Westerfellhaus appellierte an die Verantwortlichen der niedersächsischen Pflegekammer, die Mitglieder ernst zu nehmen und fügte hinzu: „Die Errichtung der Pflegekammer in Niedersachsen steht nicht zur Debatte, aber alle müssen jetzt ein hohes Maß an Professionalität beweisen damit die Umsetzung gelingt.“ Die Kammerverantwortlichen müssten aus ihrem Fehler lernen. „Ich hoffe, sie wissen jetzt, dass sie unter verschärfter Beobachtung stehen. Es gilt jetzt, dass sie die Pflegekräfte, ihre Mitglieder, gut mit mitnehmen und vertreten.“

Demonstration

In der nächsten Woche wird die Kammerversammlung tagen. Gleichzeitig kündigen die Gegner eine Demonstration an und wollen ihre Examensurkunden mit einem „Nein zur Pflegekammer“ und ans Sozialministerium schicken.