Blick auf die MSC Zoe. Foto: --/Havariekommando/dpa

Osnabrück. Nach der Havarie des Frachters „MSC Zoe“ in der Nordsee ist nun erstmals Ladung des Schiffes an deutschen Stränden angespült worden. Am Strand der Insel Borkum lagen am Freitagmorgen unter anderem Fernseher und Schuhe.