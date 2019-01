Osnabrück. Hacker haben Daten von Hunderten Politikern und Prominenten im Internet veröffentlicht. Betroffen sind auch Bundestags- und Landtagsabgeordnete aus unserer Region. Einen CDU-Politiker aus dem Wahlkreis Mittelems trifft es besonders. Er sei „schockiert“.

In den Listen finden sich Namen wie Angela Merkel, Sigmar Gabriel und die Hunderter weiterer Politiker. Von Prominenten wie Jan Böhermann sind Rechnungen und weitere private Daten einsehbar. Zuerst hatte der „rbb“ darüber berichtet. Die Bundesregierung wertet das Datenleck als „schwerwiegenden Angriff“. Nach Recherchen unserer Redaktion sind auch Politiker aus der Region betroffen.



Unsere Redaktion sichtete bereits einen Teil der Daten und fand darin private Daten von Abgeordneten aus unserer Region. Die meisten Dateien scheinen aus den Jahren 2016 und 2017 zu sein. Soweit unserer Redaktion bekannt, stimmen die Kontaktdaten wie Handynummern. Der Twitter-Account, der auf die Listen verwiesen hatte, wurde am Freitagnachmittag gesperrt. Auch die Listen mit den Daten waren nicht mehr abrufbar.

Pistorius: Ich verurteile die Tat

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius teilte mit, 53 Landtagsabgeordnete und sechs Mitglieder der Landesregierung seien vom Datenklau betroffen. Teilweise seien die Daten veraltet. „Diese Tat ist ein erheblicher Eingriff in die Privatsphäre und die Grundrechte verschiedener Personen, ich verurteile die Tat und hoffe, dass die Hintergründe und Täter bald ermittelt werden“, teilte Pistorius mit. Bundes- und Landeskriminalamt seien eingeschaltet. Hinweise auf die Verfasser der veröffentlichten Listen gebe es noch nicht, auch keine Erkenntnisse zu deren Motiven.

Die Hacker hatten auch Telefon- und Handynummer von Pistorius ins Internet gestellt. „Was meine persönlichen Daten angeht möchte ich klarstellen, dass im Zusammenhang mit den heutigen Veröffentlichungen nicht mein privater oder dienstlicher E-Mail-Account oder Internetzugang gehackt wurden. Vielmehr wurden lediglich wenige, teils auch nicht mehr aktuelle Daten von mir veröffentlicht, die sich offenbar in den Kontaktdatenbanken der gehackten Personen befanden.“



Stegemann schockiert vom Datenklau

Besonders betroffen aus unserer Region ist Albert Stegemann. Er sitzt für die CDU (Wahlkreis Mittelems) im Bundestag. Zahlreiche private Dateien sind von dem 42-Jährigen aus der Grafschaft Bentheim im Internet zu finden. Er sei „schockiert“ gewesen, als er über den Datenklau informiert wurde, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist auch ein Angriff auf unsere Demokratie“, so der Bundestagsabgeordnete. Er vermutet, Russland stecke hinter dem Angriff, „um unser demokratisches System zu destabilisieren“.

Zugleich sei Stegemann erleichtert, dass „keine Daten von wesentlichem Belang und keine Dinge von politischem Belang“ gestohlen wurden. Primär hätten die Hacker Daten aus seinem privaten E-Mail-Account abgegriffen. Einen Vorwurf macht er den IT-Experten des Bundestags. „Es ist traurig, dass die Bundestags-IT nicht in der Lage ist, die Abgeordneten zu schützen. Die soll sich mal bemühen, professionelle Kräfte zu engagieren“, sagte Stegemann.



Connemann: Die IT des Bundestages ist sicher

Gitta Connemann zufolge stammen die Daten nicht aus den IT-System des Bundestags. „Es handelt sich um öffentlich zugängliche Daten oder solche aus privaten, externen Clouddiensten“, teilte die 54-Jährige aus dem Wahlkreis Unterems auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Die IT des Bundestages ist also sicher. Aber zur Wahrheit gehört auch: Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.“ Als Politikern sei sie es gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen. Doch „natürlich gibt es auch bei uns Grenzen“, so Connemann.

Middelberg und Berghegger fordern Aufklärung

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg aus Osnabrück, fordert, „der Sachverhalt muss gründlich aufgeklärt werden. Rechtsverstöße müssen verfolgt werden“, teilte er auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auch der Innenausschuss des Bundestages werde sich mit dem Vorgang befassen. „Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand ist allerdings davon auszugehen, dass die Daten nicht aus den IT-Systemen des Bundestages stammen und nicht das Ergebnis eines Hackerangriffs auf den Bundestag sind.“ Die Hacker hatten seine Handynummer ins Internet gestellt.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete André Berghegger aus Melle fordert „vollständige Aufklärung, wie das passieren konnte“, sagte er unserer Redaktion. Daraus müssten Rückschlüsse gezogen werden, damit sich das in der Zukunft nicht wiederhole. Die Hacker hatten Bergheggers Handynummer veröffentlich.

Polat erstattete Anzeige

Filiz Polat aus Bramsche, für die Grünen im Bundestag, erachtet den Datenklau als „massiven Eingriff in demokratische Grundrechte, Persönlichkeitsrechte und die Meinungsfreiheit“, teilte sie auf Anfrage unserer Redaktion mit. Von der 40-Jährigen hatten die Hacker Telefonnummer und E-Mail-Adresse veröffentlicht. Sie habe Anzeige erstattet. „Meine Fraktion hat umgehend eine Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages beantragt, um eine umfassende Aufklärung zu erhalten“, so Polat weiter.

Wer betroffen ist und wer nicht – die Übersicht:

BUNDESTAG

Wahlkreis Unterems:

Gitta Connemann (CDU): zwei Handynummern veröffentlicht

Wahlkreis Mittelems:

Albert Stegemann (CDU): zahlreiche Dateien wie Adresse, Handynummer, Rechnungen, Finanzdateien und Adresskarteien veröffentlicht (geprüft)

zahlreiche Dateien wie Adresse, Handynummer, Rechnungen, Finanzdateien und Adresskarteien veröffentlicht (geprüft) Daniela De Ridder (SPD): Handynummer veröffentlicht

Handynummer veröffentlicht Jens Beeck (FDP): offenbar nicht betroffen

Wahlkreis Osnabrück Land:

André Berghegger (CDU): Handynummer veröffentlicht

Handynummer veröffentlicht Rainer Spiering (SPD): offenbar nicht betroffen

Filiz Polat (Grüne): Festnetz- und Handynummer, private Mail-Adresse

Festnetz- und Handynummer, private Mail-Adresse Matthias Seestern-Pauly (FDP): offenbar nicht betroffen

Wahlkreis Stadt Osnabrück:

Mathias Middelberg (CDU): Handynummer veröffentlicht

NIEDERSÄCHSISCHER LANDTAG

Wahlkreis Bramsche:

Guido Pott (SPD): offenbar nicht betroffen



Clemens Lammerskitten (CDU): offenbar nicht betroffen

Wahlkreis Georgsmarienhütte:

Martin Bäumer (CDU): offenbar nicht betroffen

Wahlkreis Melle:

Gerda Hövel (CDU): offenbar nicht betroffen

Wahlkreis Osnabrück-West:

Innenminister Boris Pistorius (SPD): Adresse in Hannover sowie Telefon- und Handynummer veröffentlicht

Adresse in Hannover sowie Telefon- und Handynummer veröffentlicht Burkhard Jasper (CDU): offenbar nicht betroffen

Wahlkreis Osnabrück-Ost:

Frank Henning (SPD): Osnabrücker Adresse sowie Handynummer veröffentlicht

Osnabrücker Adresse sowie Handynummer veröffentlicht Anette Meyer zu Strohen (CDU): offenbar nicht betroffen

Wahlkreis Bersenbrück:

Christian Calderone (CDU): offenbar nicht betroffen

Wahlkreis Grafschaft Bentheim:

Reinhold Hilbers (CDU): offenbar nicht betroffen



Wahlkreis Lingen:

Christian Fühner (CDU): offenbar nicht betroffen



Wahlkreis Meppen:

Bernd-Carsten Hiebing (CDU): offenbar nicht betroffen



Wahlkreis Papenburg:

Bernd Buseman (CDU): offenbar nicht betroffen



53 Landtagsabgeordnete betroffen

Nach jetzigem Kenntnisstand sind 53 Landtagsabgeordnete von dem Hackerangriff betroffen, insbesondere SPD-Abgeordnete, teilte die Landtagsverwaltung am Freitagnachmittag mit. Überwiegend gehe es dabei um Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adresse – zum Teil veraltet. „In einzelnen Fällen sind aber auch private Fotos, Videos oder Chatverläufe aus sozialen Netzwerken offen gelegt worden“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Netz und Server des Landtags seien nicht angegriffen worden.

EU-PARLAMENT



Jens Gieseke aus Lingen (CDU/EVP): offenbar nicht betroffen



Timo Wölken (SPD): offenbar nicht betroffen

2200 Fotos gestohlen

Auch Politiker aus Ostfriesland sind betroffen, unter anderem die Landtagsabgeordnete Johanne Modder (SPD, Vorsitzende der SPD-Fraktion; Adresse und Kontaktdaten), Wiard Siebels (SPD-Landtagsabgeordneter; Adresse und Kontaktdaten), die Grünen-Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz (private E-Mail-Adresse) und der SPD-Landtagsabgeordnete Jochen Beekhuis. Auch er ist besonders hart vom Datenklau betroffen: Neben Adresse und Kontaktdaten veröffentlichten die Hacker mehr als 2200 private Fotos, offenbar von Facebook gestohlen.

Insgesamt gelistet: