Container am Strand in den Niederlanden. Foto: Küstenwache

Osnabrück. Das Frachtschiff „MSC Zoe“ gerät in schwere See und verliert zahlreiche Container. Darunter auch solche mit Gefahrgut. Sie in der Nordsee wiederzufinden, gestaltet sich schwierig. Nun wird über eine Besenderung von Containern debattiert.