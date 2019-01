Osnabrück. Das Container-Unglück der "MS Zoe" vor Borkum ist kein Einzelfall: Immer wieder kommt es auf Nord- und Ostsee zu Schiffskatastrophen – mit durchaus kuriosen Vorfällen. Ein Überblick über die Ereignisse der vergangenen Jahre.

1993: Am 14. Januar kentert die polnische RoRo-Eisenbahnfähre "Jan Heweliusz" in der Ostsee. Ein defektes Ladetor sorgt für das Sinken des Schiffes, das im Orkan Verena vollläuft. Es wird vermutet, dass 55 Menschen bei dem Unglück ertrinken – allerdings werden lediglich 37 Leichen geborgen. Neun Crew-Mitglieder können lebend gerettet werden.







1998: Am 20. Oktober ereignet sich eine der größten Umweltkatastrophen vor der deutschen Küste. Aus Schweden kommend befindet sich die "Pallas" auf dem Weg Richtung Marokko. An Bord: 2.500 Tonnen Schnittholz. Als plötzlich Rauch aus zwei Ladeluken dringt, bricht Panik an Bord aus. Die Besatzung steigt in ein Rettungsboot und kentert. Neun Tage später strandet die "Pallas" vor Ankum. Schlepper versuchen das offene Feuer zu löschen – vergebens. Zwei Wochen nach der Havarie wird klar, dass sich ein Riss im Schiff befindet, aus dem Öl austritt. Die Ölspur zieht sich auf eine Länge von 20 Kilometern durch die Nordsee, Zehntausend Vögel verenden. Erst Ende November kann das Feuer vollständig gelöscht werden. Noch heute liegen Teile des Wracks vor der Küste Amrums.







2001: Bei der Hafeneinfahrt auf Fehmarn kollidiert am 19. Juli die dänische RoRo-Fähre "Prins Richard" mit der Ostmole. Bei dem Unfall werden zwei der 452 Passagiere leicht verletzt. Als Ursache des Unfalls gilt technisches Versagen. Der Schaden an Schiff und Hafen beläuft sich auf mehrere Millionen.







2007: Auf dem Weg von Antwerpen nach Hamburg verliert der Bananenfrachter "Duncan Island" in der Nordsee zehn Container und Treibstoff. Durch ein Loch an Bord des Schiffes gelangt Öl in die Nordsee, das auf Juist, Norderney, Baltrum und Langeoog angespült wird. Einzelne Vögel verenden. Vier Container mit Tausenden Stauden unreifer Bananen werden auf der niederländischen Insel Terschelling und Ameland angespült.







2010: Die Ostsee-Fähre "Lisco Gloria" mit 249 Menschen an Bord gerät am 9. Oktober in der Ostsee, rund sechs Seemeilen nördlich von Fehmarn, in Brand. Wie durch ein Wunder können alle Passagiere und die Crew gerettet werden. Mehrere Menschen werden verletzt. Das Fährschiff war auf der Fahrt von Kiel ins litauische Klaipeda.





2016: Vor der Insel Fehmarn sinkt am 6. Februar der Fischkutter Condor. Es gibt keinen Notruf. Stunden später finden Suchschiffe die Leichen der beiden Fischer. Erst Monate später wird klar, dass es sich um einen "sehr schweren Seeunfall" gehandelt habe und der Kutter in einem extrem schlechten Zustand gewesen sei.







2017: Sturm Axel sorgt am 4. Januar für ein vorgezogenes Osterfest: Tausende Überraschungseier mit kleinem Plastikspielzeug sorgen auf Langeoog für strahlende Gesichter. Die verlorene Schiffsladung war eigentlich für den russischen Markt gedacht.