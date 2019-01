Osnabrück. Der Ärztemangel auf dem Land hat nun die Einwohner im Ortsteil Hahn-Lehmden der Gemeinde Rastede kreativ werden lassen: Mithilfe eines Videos suchen sie nach einem neuen Mediziner. Einen Erfolg konnten sie dabei schon verbuchen – der Clip verzeichnet auf Facebook bereits über 275.000 Aufrufe und er wurde über 5.000 Mal geteilt.

Die Norddeutschen sind kühl und humorlos? Das Gegenteil dieses Klischees beweisen die Einwohner der Gemeinde Rastede, genauer gesagt aus dem Ortsteil Hahn-Lehmden. In einem Video suchen die Bewohner einen neuen Landarzt, die Gemeinde im Landkreis Ammerland unterstützt dieses Vorhaben ausdrücklich, wie es auf der Homepage von Rastede heißt. Das Video wurde auf der Facebookseite der Gemeinde Rastede geteilt, mittlerweile hat es über 275.000 Aufrufe, zahlreiche Kommentare und wurde über 5.000 Mal geteilt.

Der Videoclip ist zwar nordisch knapp, aber herzlich gehalten: „Wir bieten Dir: Gemeinschaft, ein Zuhause-Gefühl, arbeiten, wo andere Urlaub machen“, werben die Einwohner für ihre Ortschaft. Der Hausärztemangel in Niedersachsen macht halt kreativ: Junge Ärzte wollen sich nur selten auf dem Land niederlassen, aber immer mehr Ärzte gehen in den Ruhestand. So auch der Arzt in Hahn-Lehmden.



Um dem Nachfolger für das Leben auf dem Land zu begeistern, will die Gemeinde nun eine bundesweite Anzeigenkampagne schalten und bietet der neuen Ärztin oder dem neuen Arzt Hilfe bei der Suche nach geeigneten Wohn- und Praxisräumen. Auch ein Neubau mithilfe von Investoren sei denkbar oder eine finanzielle Förderung bei der Ansiedlung. Alles wichtige Anreize für einen neuen Arzt, doch vor allem das herzliche Video könnte dafür sorgen, dass rasch ein Nachfolger gefunden wird.