Wilhelmshaven/Osnabrück. Nachdem der Frachter "MSC Zoe" in der Nacht zum 2. Januar 2019 zahlreiche Container verloren hat, werden entlang der Nordsee-Küste immer neue Gegenstände angespült. Doch wem gehören die verloren gegangenen Dinge und dürfen Finder sie tatsächlich behalten?

Seitdem die "MSC Zoe" vor der Küste Borkums zahlreiche Container verloren hat, sind die Strände entlang der Nordseeküste voll von wertvollen Gegenständen. Egal ob Spielzeug, Glühbirnen, Kleidung oder Möbelstücke – angespült wird alles, was in den Containern des riesigen Frachtschiffes geladen war. Alleine auf den Watteninseln Vlieland, Terschelling und Ameland sollen nach Informationen der niederländischen Küstenwache rund 21 Container angespült worden sein. "Wir haben in der Tat Berichte erhalten und werden morgen mit dem Licht weiter nach Dingen suchen", erklärte die Küstenwache dem Nachrichtensender "NH News".

Sind die Plünderungen rechtens?



In den sozialen Netzwerken kursieren seitdem Fotos, auf denen Container "geplündert" wurden und etwa neue Fernseher den Besitzer wechseln. Doch ist dieses Vorgehen rechtlich überhaupt in Ordnung?

In vielen Ländern, wie etwa der Niederlande, dürfen Finder "herrenlose Gegenstände" behalten. Doch auch hier gilt, wer am Stand etwas Wertvolles findet, sollte dies der Polizei melden. Erst wenn die Dinge wertlos geworden sind, dürfen sie den Besitzer wechseln. Da im Fall der "MSC Zoe" jedoch davon auszugehen, dass einige der Container unbeschädigt sind, dürfte sich der Wertverlust – zumindest in Teilen – in Grenzen halten.



Fundrecht in Deutschland

In Deutschland gilt seit 1990 das sogenannte Fundrecht. Demnach ist Strandgut erst dann herrenlos und kann vom Finder behalten werden, wenn der bisherige Eigentümer den Besitz der Sachen aufgibt und damit auf das Eigentum verzichtet. Dabei gilt: Verliert der Eigentümer, zum Beispiel die Reederei, einen Container, verzichtet er nicht automatisch auf sein Recht am Eigentum. Vielmehr hofft er darauf, dass sein Verlust gemeldet wird. Erst wenn der ursprüngliche Eigentümer "in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache aufgibt", dürfen Finder angespülte Waren behalten. So regelt es Paragraph 959 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).