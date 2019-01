Hannover . Beim Brand eines hölzernen Mobilheims auf einem Campingplatz in Gnarrenburg (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht auf Montag ein Mensch getötet worden.

Wie die Polizei in Bergen am Dienstag mitteilte, zerstörte das Feuer das Holzhaus, einen daneben gelegenen Carport sowie ein Auto. Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute in dem Haus den verbrannten Leichnam. Die Identität der Person konnte noch nicht geklärt werden.