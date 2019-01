Osnabrück. Sie wollten Flüchtlingen aus Syrien helfen – und bekamen dafür eine saftige Rechnung vom Staat präsentiert. Sogenannte Flüchtlingsbürgen sehen sich mit teils horrenden Forderungen der Jobcenter konfrontiert. Einigen droht der Ruin, wenn die Politik keine Lösung findet.

Auf mindestens 13 Millionen Euro belaufen sich die Bescheide, die Jobcenter allein in Norddeutschland an etwa 1300 Flüchtlingsbürgen verschickt haben. Flüchtlingshelfer oder Verwandte ermöglichten mit ihrer Unterschrift auf sogenannten Verpflichtungserklärungen den Syrern eine sichere Einreise nach Deutschland. Nicht per Boot übers Mittelmeer, sondern per Flugzeug und mit gültigem Visum. Die Erklärungen waren dafür Voraussetzung.

Mit ihnen verpflichteten sich die Bürgen, für sämtliche Unterhaltskosten der Flüchtlinge aufzukommen. Womit damals wohl keiner der Unterzeichner rechnete: Genau dieses Geld will der Staat in Form der Jobcenter jetzt zurück.

Im ganzen Land sind entsprechende Bescheide verschickt worden. Die regionale Verteilung fällt unterschiedlich aus, zeigt die Antwort der Bundesregierung auf Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer. Berücksichtigt sind dabei 303 Jobcenter, die Bundesagentur für Arbeit und Kommunen gemeinsam betreiben.

So ergingen beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern bislang gerade einmal 22 Bescheide in Höhe von etwa 210.000 Euro und damit etwas mehr als in Bremen, wo es 15 Bescheide in Höhe von 140.000 Euro waren. Im Vergleich zu beispielsweise Hamburg ist das wenig: In der Hansestadt fordern die Jobcenter insgesamt mehr als eine Million Euro von 89 Bürgern, in Schleswig-Holstein sind es 1,5 Millionen Euro verteilt auf 170 Bescheide.

Niedersachsen ist Spitzenreiter

Deutschlandweit unübertroffen ist aber Niedersachsen. Hier wurde besonders offensiv für Bürgschaften geworben. Laut Bundesregierung ergingen in Niedersachsen 764 Bescheide in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Hinzu kommen noch die Jobcenter in kommunaler Trägerschaft, die nicht dem Bundesarbeitsministerium unterstehen.

Auf Anfrage teilt das Sozialministerium in Hannover unserer Redaktion mit: Diese Jobcenter haben zusätzlich 226 Bescheide verschickt und fordern insgesamt 2,4 Millionen Euro. Fast zehn Millionen Euro sollen also allein die Bürgen in Niedersachsen zahlen.

Anzeige Anzeige

Vorläufig nicht vollstreckt

Vollstreckt werden die Forderungen bis auf Weiteres nicht. Bundesregierung und Länder suchen seit Monaten nach einer Lösung, wie die Bürgen um die Zahlung herumkommen können. Schließlich ging seinerzeit in den Ländern niemand davon aus, dass die Rechnung irgendwann präsentiert wird – auch wenn der Bund frühzeitig warnte. Allgemeine Annahme war, dass der Staat einspringt, sobald der Flüchtlingsstatus durch das Bundesamt für Migration geklärt ist. Entsprechend fiel auch die Beratung in den Behörden aus und waren Formulartexte formuliert.

Was damals klar schien, ist es heute keineswegs mehr. Verwaltungsgerichte in Deutschland entscheiden in erster Instanz mal für Bürgen, mal gegen sie. Allein in Niedersachsen sind mehrere Hundert Verfahren anhängig. Ob also gezahlt werden muss, ist weiter nicht final entschieden. Bund und Länder verhandeln seit geraumer Zeit. (Weiterlesen: Gericht gibt Bürgen aus Niedersachsen im Streit um Flüchtlingskosten Recht)

Gespräche dauern an

Vom Bundesarbeitsministerium heißt es: „Anliegen der Bundesregierung ist es, zeitnah sachgerechte Lösungen zu finden. Die dazu erforderlichen Gespräche sind noch nicht abgeschlossen.“ Das Innenministerium in Hannover teilt mit, „die Verantwortung zur Lösung der dargestellten Problematik“ liege auf Bundesebene. „Mit Nachdruck“ setze sich das Ministerium für eine Lösung im Sinne der Flüchtlingsbürgen ein.

Innenminister Boris Pistorius zeigte sich zuletzt noch „vorsichtig optimistisch, dass wir vor Weihnachten eine Lösung hinbekommen.“ Das hat offenbar nicht geklappt. Die Gespräche sollen dem Vernehmen nach im kommenden Jahr fortgesetzt werden. „Eine Einigung mit dem Bund zeichnet sich bereits ab, lediglich die Details müssen noch geklärt werden“, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Angestrebt werde, dass Bund und Länder sich die Kosten teilen. Die Bürgen wären damit aus dem Schneider.