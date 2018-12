Der Weg führt weg vom Bargeld

Osnabrück. Mehr als verdoppelt hat sich die Zahl der Geldautomatensprengungen in Niedersachsen: 51 Fälle gab es in zu Ende gehenden Jahr, nur 23 waren es 2017. Erfolgreich waren allerdings bei Weitem nicht alle, die Sicherheitsvorkehrungen der Bank fruchten. Für die Kunden ist das aber nicht unbedingt eine gute Nachricht, meint unserer Kommentatorin.

Beim Geld hört für die Deutschen die Fortschrittsgläubigkeit auf: Drei von vier Einkäufen werden bar bezahlt, bei kleinen Summen bis zu fünf Euro zücken sogar 96 Prozent ihren Geldbeutel und zählen Scheine oder Münzen ab. Kein Wunder also, dass der und die Deutsche rein statistisch immer 107 Euro in bar im Portemonnaie haben, davon sechs Euro in Münzen. Kein Wunder aber auch, dass deshalb die Zahl der Geldautomaten hierzulande hoch ist.

„Bares ist Wahres“ gilt natürlich auch für die Verbrecher, die diese Geldautomaten sprengen. Wobei es den Banken trotz der stark gestiegenen Zahl der Versuche offenbar immer öfter gelingt, den technischen Wettlauf mit den Kriminellen zu gewinnen – zum Glück. Hoffentlich wirkt diese Aufrüstung in Sachen Sicherheit abschreckend, schließlich bezahlen wir als Kunden diese Anstrengungen der Geldinstitute mit.

Auf lange Sicht geht aber auch in Deutschland der Trend hin zum bargeldlosen Bezahlen mit Karte oder gleich per Smartphone, was die Automaten dann überflüssig macht. Andere Länder zeigen heute schon, wohin der Weg führt: In Dänemark und Schweden wird bereits überwiegend bargeldlos bezahlt, Prominente wie ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus werben dafür. Und zwar so konsequent, dass man im ABBA-Museum Tickets gleich gar nicht mehr cash kaufen kann.