Seelze. Ein 13-Jähriger aus der Region Hannover ist seit Freitag verschwunden. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen ohne Erfolg bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Junge war nach der Schule nicht nach Hause zurückgekehrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hätte mit dem Bus in die elterliche Wohnung in Seelze fahren sollen. Als er dort nicht eintraf, meldete die Mutter ihren Sohn als vermisst. Bei der Suche kam unter anderem ein Mantrailer-Hund zum Einsatz.

Der Junge ist etwa 1,40 bis 1,50 Meter groß und schlank und hat kurze, dunkle Haare. Er trug eine grüne Winterjacke, einen orangefarbenen Pullover, eine graue Jogginghose, dunkle Sneaker sowie einen Ohrring im linken Ohr.