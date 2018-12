Osnabrück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Niedersachsen und Bremen amtliche Warnungen vor Sturm- und Windböen herausgegeben.

Laut DWD treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 Kilometer pro Stunde auf, in bestimmten Bereichen werden bis zu 75 Kilometer pro Stunde erreicht. Sie treten anfangs aus Südwesten, später aus westlicher Richtung auf. Die Warnung gilt zunächst für diesen Freitag bis 23 Uhr. Doch die Nacht bleibt windig.

Bis Samstagmorgen, 8 Uhr, besteht derzeit eine Warnung vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Kilometer pro Stunde. Es droht Gefahr durch herabstürzende Äste und Gegenstände. Ähnliche Bedingungen herrschen auch in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. (Weiterlesen: So wird das Wetter an Ihrem Ort)