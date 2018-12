Osnabrück. In Niedersachsen gibt es immer weniger Kneipen, das ist statistisch belegt. In den vergangenen 13 Jahren sank ihre Zahl um 40 Prozent. Vor allem im ländlichen Raum geht damit viel verloren - nicht nur wirtschaftlich, sondern sozial. Ein Kommentar.

Filme in der Videothek ausleihen? Kennt die junge Generation nicht mehr, weil sie nur noch aus dem Internet streamt. Wilde Tiere im Zirkus? Gibt es kaum noch, weil sie kaum einer mehr sehen will. Die kleine Kneipe in unserer Straße? Stirbt aus, weil das Feierabendbier zuhause getrunken wird. So ist der Lauf der Zeit, könnte man meinen. Dinge ändern sich eben.

Bei den Kneipen gerade auf dem Lande liegt die Sache aber anders. Denn in diesen meist traditionsreichen Schankwirtschaften wird nicht nur Bier gezapft, sondern diese Saalbetriebe sind in vielen kleineren Ortschaften oft die einzige Bühne für das soziale Leben. Hier werden Hochzeiten gefeiert und Todesfälle betrauert, hier treffen sich Vereine, hier probt der Kirchenchor und tagt der Ortsrat.

Wenn nun der Gastwirt wegen geringer Verdienste und allzu vieler bürokratischer Auflagen keinen Nachfolger mehr findet, ist die Kommunalpolitik gefragt. Als neulich in Kettenkamp im Landkreis Osnabrück genau dieser Fall eintrat, hat die Gemeinde die Kneipe gekauft und sucht nun einen Pächter. Auch Genossenschaften oder Betreibermodelle mit den Vereinen sind denkbar. Fest steht: Soll das Leben auf dem Lande lebenswert bleiben, braucht es Gastwirtschaften. Und weil der Gast hier wichtiger ist als das Wirtschaften, zur Not eben auch mit öffentlichem Geld.