Oldenburg. Auf vier Areas wird das Partyvolk beim Oldenburger Hallenstadtfest mit Beats versorgt. Für jeden Musikgeschmack ist laut Veranstalter etwas dabei.

Mit bis zu 10.000 Partygängern rechnen die Macher des Hallenstadtfestes bei der 15. Ausgabe der Riesenfete am Samstag, 12. Januar 2019. In den Weser-Ems-Hallen werden vier Party-Areas aufgebaut, die wohlklingende Musik für jedes Ohrenpaar versprechen.

Marc Terenzi als Hauptact in der Main-Area

Als Headliner sorgt Sänger Marc Terenzi in der großen Main-Area für Stimmung. Dort treffen Mallorca-Party-Flair und Ibiza-Club-Sounds aufeinander. Zunächst heizt das Chaos Disco Team mit seinen Tänzerinnen den Gästen ein, ehe der Stargast des Abends, Marc Terenzi, die Bühne betritt.

Neue Bar und neue Beerpongstation

Getränke von klassischem Bier und Whisky bis hin zu kreativen Cocktails gibt es in allen vier Areas. Neu dabei in diesem Jahr ist die Slush 18+ Cocktailbar in der Main Area und die Beerpongstation.

House, Elektro und Tanzmusik am frühen Morgen

Gegen 1.30 Uhr steht dann alles unter dem Motto „100% House und Elektro“. Die Housedetroyer betreten die Hauptbühne und verwandeln die Main Area in den angesagtesten Club der Stadt. DJ Paddy, DJ Dope und Huntbeat sorgen in der neu aufgestellten Club-Area für ausgelassene Partystimmung. Die Local-Heroes haben neben Party-Hits auch das Beste aus House-, Black-, und dem Pop- und Rock-Genre mit an Bord. Fans von Discofox, Schlager und Tanzmusik kommen in der Kongresshalle, der urigen Scheune, auf ihre Kosten. Die Late-Night-Showband und DJ René verwöhnen die Gäste mit den Hits der vergangenen Jahrzehnte.

Für alle, die noch nicht genug bekommen können, steht das Oldenburger DJ-Urgestein Gary Henar im Club30 auf der Bühne. Alle Frauen und Männer, die den 30. Geburtstag schon hinter sich haben finden hier sicherlich den richtigen Sound, versichert der Veranstalter.

Eintrittskarten vorab günstiger

Eintrittskarten für die Hallen-Party gibt es im Vorverkauf direkt am VMS-Ticketschalter der Weser-Ems-Hallen. Dort kosten die Karten zehn Euro. Alternativ sind die Tickets online bei Nordwest-Ticket, Eventim und ADticket für 13 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Nähere Informationen zum Hallenstadtfest gibt es online unter www.hallenstadtfestoldenburg.de.