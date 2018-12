Osnabrück. Wer dieses Jahr auf weiße Weihnachten gehofft hat, wird enttäucht. Das Wetter an Heiliagabend in Osnabrück, Emsland und Delmenhorst zeigt sich von seiner trüben, nassen Seite.

Bereits am Freitag gibt es Dauerregen in Osnabrück, Emsland und Delmenhorst. Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 8 und 12 Grad. Dazu gibt es teils stürmischen Wind. In der Nacht kühlen sich die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad ab.

Samstag und Sonntag verlaufen ähnlich: Es bleibt weitgehend bedeckt und gebietsweise regnet es. Vor allem am Samstagvormittag muss mit frischem und böigem Wind gerechnet werden. Die Temperaturen liegen am Samstag und Sonntag bei sieben bis zehn Grad. Am Sonntag lässt der Wind etwas nach.

Am Montag, Heiligabend, gibt es nur noch vereinzelt Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig und es wird kühler: Die Höchstwerte liegen nach Angaben des DWD bei 3 bis 6 Grad.