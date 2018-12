Oldenburg. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmittag auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Haarentor und dem Autobahndreieck Oldenburg-West ereignet. Eine 65-Jährige aus dem Landkreis Ammerland ist bei dem Unfall ums Leben gekommen.

Laut Mitteilung der Polizei wurden die EInsatzkräfte um 12.27 Uhr über Notruf alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte am Unfallort erschienen, stand das Führerhaus eines Lastwagens und ein Auto in Flammen. Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann, sperrte die Polizei die Autobahn komplett in beiden Richtungen ab.

Pkw-Fahrerin stirbt bei Unfall und Feuer

Nach den Löscharbeiten konnte eine 65-Jährige Frau aus dem Ammerland nur noch tot aus dem beteiligten Auto geborgen werden. Das Fahrzeug sowie das Führerhaus des Lastwagens waren komplett ausgebrannt. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war der 35-jährige Fahrer eines mit Lebensmitteln beladenen Lkws auf dem Hauptfahrstreifen auf den vor ihm fahrenden Ford Fiesta aufgefahren.







Kleinwagen wird unter Lastwagen geschoben

Diese beiden Fahrzeuge gerieten durch den Aufprall im Brand. Der Fiesta wurde auf einen weiteren Lkw geschoben, dieser auf einen Dacia, der dann schließlich gegen einen Suzuki stieß. Der 35-jährige mutmaßliche Unfallverursacher konnte sich aus dem brennenden Laster noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Dacia kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus; der 55-jährige Fahrer des vorderen Lastwagens sowie die Fahrerin des Suzuki blieben laut Polizei unverletzt.

Autobahn gesperrt

Aufgrund der Vollsperrung der Autobahn in beide Richtungen über mehrere Stunden sowie der bis 22.10 Uhr andauernden Bergungs- und Reinigungsarbeiten auf der Richtungsfahrbahn Leer kam es im gesamten Oldenburger Stadtgebiet zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung.