Osnabrück. Seit Februar ist der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode nicht mehr öffentlich aufgetreten. Im Interview spricht er nun über seine Abwesenheit, Missbrauch in der katholischen Kirche und Schwierigkeiten im Umgang mit Tätern.

Herr Bischof, kurz vor Weihnachten hat das Bistum die Gemeinde in Merzen darüber informiert, dass ein Pfarrer dort in den 80er und 90er Jahren mehrere Kinder missbraucht haben soll. Es gab massive Gerüchte, nun melden sich immer mehr Opfer und Angehörige. Im Ruhestand hatte der Priester weiter Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Hätte das Bistum nicht mehr tun müssen?

Ende 1995 bin ich nach Osnabrück gekommen. Nach gut einem Jahr wurde ich mit den Gerüchten konfrontiert. Damals war niemand bereit, sich konkret zu äußern. Da ich aber den Verdacht ernst nahm, habe ich Pfarrer H. aus der Gemeinde herausgenommen und ihn in den Ruhestand versetzt mit der Auflage, nur im Altenheimbereich tätig zu sein. Diese Auflage ist leider von keiner Seite nachgehalten worden. Das ist ein schweres Versäumnis, für das ich nur um Vergebung bitten kann.

Auch über Merzen hinaus beschäftigt das Thema Missbrauch viele Kirchenmitarbeiter, die sich zum großen Teil rechtfertigen müssen, obwohl sie persönlich keine Schuld haben. Wie nehmen Sie diese grundsätzliche Diskussion innerhalb der Kirche wahr?

Frustration, Enttäuschung und Erschütterung wirken bis in die Mitte der Kirche hinein. Der allgemeine Vertrauensverlust ist groß, auch nach innen. Dieses verlorene Vertrauen müssen wir zurückgewinnen. Da geht es vor allem um Prävention und um Intervention. An der Verbesserung beider Bereiche arbeiten wir im Bistum intensiv weiter. Zum anderen geht es um grundsätzliche Fragen etwa nach der Sexualmoral, nach dem Zölibat oder der Stellung der Frau in der Kirche. Wir bemühen uns auch auf der Ebene der Kirchenprovinz, also im Miteinander der Bistümer Hamburg, Hildesheim und Osnabrück, das alles stärker anzugehen.





Was können Sie sich in diesem Zusammenhang für das kommende Jahr vorstellen?

Ich meine, dass es zielführender ist, diese Fragen zunächst in einzelnen Bistümern oder Bistumsgruppen zu behandeln. Die Erfahrungen vor Ort sind konkret und prägend. Neue Ansätze könnte man dann schrittweise in die Bischofskonferenz einbringen.

Einer der Ansprechpartner des Bistums für das Thema Missbrauch, Antonius Fahnemann, hat eine unabhängige Kommission gefordert und empfiehlt der Kirche, sich um Fachkompetenz von außen zu bemühen. Werden Sie das umsetzen?

Unabhängige Ansprechpersonen für Menschen, die von Missbrauch betroffen sind, haben wir ja schon. Das sind Irmgard Witschen-Hegge und Antonius Fahnemann. Beide sind von höchster Bedeutung, vor allem wenn es um die Begegnung mit den Opfern geht. Aber wir müssen uns auch mehr mit den Beschuldigten beschäftigen. Auch dafür bräuchten wir eine Kommission mit externen Experten, damit es am Ende nicht heißt: Die Kirche schiebt diese Leute nur in ihren eigenen Einrichtungen umher. Ich bin überzeugt, dass die Kirche von externen Experten viel lernen kann und muss.

Was ist das Schwierige im Umgang mit den Tätern?

Wenn ein Vorwurf erhoben wird, muss er gründlich geprüft werden – auch und vor allem von den staatlichen Behörden. In dieser Phase gilt es, alle Beteiligten zu schützen, einen Beschuldigten also etwa aus dem Dienst zu nehmen, ohne ihn damit schon vorzuverurteilen. Wenn sich herausstellt, dass es tatsächlich ein Vergehen oder eine Straftat gegeben hat, wird der Schuldige bestraft. Aber was macht man, nachdem er seine Strafe verbüßt hat? Bei schweren Fällen würde ich einen Priester aus dem Amt nehmen und seines Priesterstandes entheben. Es gibt aber auf der Skala von Grenzverletzungen bis zum sexuellen Missbrauch eine ganze Bandbreite von Vergehen, die man nicht alle gleich behandeln kann.

Sie haben aus gesundheitlichen Gründen seit Februar dieses Jahres keine öffentlichen Termine mehr wahrgenommen. Am ersten Weihnachtstag wollen Sie mit der Weihnachtspredigt wieder einsteigen. Wie geht es Ihnen?

Ich habe im Dezember mit ein, zwei Terminen pro Tag langsam angefangen, wieder zu arbeiten. Meistens waren das Termine hier im Bischofshaus. Das war hilfreich, um sich wieder einzufinden. Zwischendurch habe ich schon gemerkt, dass ich die Zeit bis Weihnachten brauchen werde. Und bei alledem arbeite ich weiterhin mit Therapeuten an meiner Genesung.





Inwieweit hat die schwere Krankheit Ihre Perspektive verändert?

Ich war insgesamt 14 Wochen lang in stationärer Behandlung. Da habe ich Krankenhäuser aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt, vor allem auch den hohen Einsatz aller Kräfte. Es ist schon beeindruckend zu erleben, wie dort sehr komplexe Abläufe ineinandergreifen. Außerdem war ich in allem auf Hilfe angewiesen. Auch das ist eine neue Erfahrung. Das habe ich vorher so noch nie erlebt.

Wie lief der Kontakt zum Bistum?

Mit dem Bistum bin ich innerlich sehr verbunden geblieben – selbst in schwierigsten Zeiten. Generalvikar Paul und Weihbischof Wübbe haben mich immer gut informiert. Ich habe die aktuellen Themen verfolgt, und die Mitarbeiter haben mit mir Rücksprache gehalten. Gleichzeitig haben mir unglaublich viele Menschen in über tausend Briefen geschrieben, dass sie für mich beten, dass sie an mich denken und dass ich fehle. Diese Briefe habe ich alle gelesen – auch das hat mich sehr getragen.

Üblicherweise bieten Bischöfe mit 75 Jahren dem Papst ihren Rücktritt an. Das haben Sie auch anlässlich Ihres 25-jährigen Weihejubiläums erwähnt. Wie stehen Sie jetzt dazu?

Ich habe fest vor, bis 75 im Amt zu bleiben. Bis dahin sind es noch sieben Jahre, und die müssen gut geplant werden. Ich baue dafür vor, indem der Weihbischof und ich die turnusmäßigen Gemeindebesuche um ein Jahr nach hinten schieben.

Ein weiteres Thema dieses Jahres: Man kann den Eindruck gewinnen, dass Sie ein Fan des Papstes sind. Wie empfinden Sie nun seine Einschätzung, dass Homosexualität eine „Mode“ sei?

Das hat mich ausgesprochen überrascht. Der Papst benutzt manchmal sprachliche Wendungen, mit denen wir nicht fertigwerden. Das war beim Thema Abtreibungen so, und das ist jetzt wieder so. Da spielen wohl Dinge wie seine argentinische Herkunft eine Rolle. Aber ich denke, dass er sehr gut verstehen würde, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir pastoral und gottesdienstlich mit Beziehungen umgehen, in denen eine feste Bindung und verantwortungsvolle Liebe gelebt werden auch außerhalb der Ehe.

Kontrovers verlief auch die Debatte um den Leiter der Katholischen Hochschule Sankt Georgen, Ansgar Wucherpfennig, bei dem zwischenzeitlich unklar war, ob er die Hochschule weiter leiten darf. Auch da ging es neben anderen Themen um den Umgang mit homosexuellen Paaren in der Kirche.

In der Situation habe ich sofort mit ihm und Georg Bätzing, dem Bischof von Limburg, gesprochen, ebenso mit dem Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Schließlich tragen wir Sankt Georgen von Osnabrück aus mit. Ich bin froh, dass man in der Leitungsfrage eine Lösung gefunden hat. Inhaltlich müssen wir allerdings weiter darüber sprechen. In dem nun erteilten „Nihil obstat“, also der Unbedenklichkeitserklärung aus Rom, sehe ich einen Ansporn für den weiteren Dialog.

Mit Blick auf Ihr Amt als stellvertretender Vorsitzender der Bischofskonferenz: Wie wollen Sie dort das kommende Jahr angehen?

Wenn ich auf meine beiden großen Aufgaben schaue, also Bistum und Bischofskonferenz, möchte ich einen etwas stärkeren Akzent auf die Bischofskonferenz setzen. In der Bischofskonferenz ist es wichtig, die Gemeinschaft zu stärken und einen guten Weg in die Zukunft zu finden. Da möchte ich meine Erfahrungen einbringen – ich bin ja mittlerweile der Dienstälteste. Dabei halte ich es für wesentlich, Positionen nicht einfach nur vorzubringen, sondern sachlich zu argumentieren etwa auf Basis der Ergebnisse von Fachtagungen mit externen Experten. So kann die Bischofskonferenz eine starke Einmütigkeit erreichen und damit auch in der Weltkirche stärker auftreten. Außerdem sollten wir versuchen, auf aktuelle Ereignisse schneller zu reagieren. Wir können es uns heutzutage nicht mehr leisten, nur von Sitzung zu Sitzung zu denken. Wir müssen neue Formen finden, um uns unmittelbar positionieren zu können.





Wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückblicken: Wo hätten Sie gerne Ihre Stimme erhoben? Wo ist es Ihnen schwer gefallen, nicht teilnehmen zu können?

Besonders schwer gefallen ist mir das bei der Frage nach der Kommunion für evangelische Ehepartner. Da hätte ich mir nach dem Reformationsjahr ein deutlicheres Zeichen gewünscht. Nun gibt es eine Orientierungshilfe. Die ist auch gut und wichtig. Aber der ganze Vorgang hätte eine andere Wertigkeit bekommen, wenn man ihn klarer verabschiedet und deutlicher in das öffentliche Bewusstsein gebracht hätte. Da war ich schon sehr angefasst, dass ich nicht dabei sein konnte. Und beim Thema Missbrauch hätte man sich noch deutlicher an den Empfehlungen der Studie orientieren können. Wir müssen erkennen, dass Konfessionalität und Kirche für viele Menschen zweitrangig sind, wenn überhaupt. Und da müssen wir doch in erster Linie erklären: Was bedeutet Christentum in unserer Gesellschaft? Was trägt das Christentum eigentlich zum Zusammenhalt der Gesellschaft und der Völker bei? Wir erleben auf allen Ebenen große Brüche und beschäftigen uns nur mit innerkirchlichen Fragen. Das hat Folgen für die Ökumene, für den interreligiösen Dialog und für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit. Dabei sind wir doch Kirche für alle und mit allen und nicht für uns selbst.

In diesem Jahr hat auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken viel Kritik an der katholischen Kirche geübt. Was wünschen Sie sich in diesem Zusammenhang für 2019?

Ich bin Mitglied der gemeinsamen Konferenz von Zentralkomitee und Bischofskonferenz. Diese Verbindung würde ich gerne stärken. Von außen betrachtet sieht es gerade so aus, als träten da rivalisierende Gruppen auf, obwohl wir uns in der Konferenz durchaus gut verstehen. Wir müssen unser Miteinander und unseren Dialog auch nach außen deutlicher machen.