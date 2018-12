Wie sollen die EU-Gelder für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) künftig im Land verteilt werden? Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé spricht sich für eine Stärkung der Regionalmittel aus – wohl auf Kosten der Direktzahlungen an Landwirte.

Frau Honé, wir haben gerade mal wieder Brexit-Chaoswochen. Was glauben Sie: Gibt es einen harten oder einen weichen Brexit? Niedersachsen stellt sich auf beides ein. Für den Fall eines geregelten Ausstiegs haben wir gerade das Brexit-Übergangsgesetz dem Landtag vorgelegt. Für den Fall eines ungeregelten Brexits treffen wir auch Vorkehrungen, um mögliche Härten abzufedern.

Welche Auswirkungen hätte ein ungeregelter Ausstieg für Niedersachsen?

Das ist vielfältig und reicht von erneut erforderlichen Aus- und Einfuhrkontrollen an unseren Häfen bis hin zur Tatsache, dass britische Mitarbeiter in hiesigen Unternehmen plötzlich als Drittstaats-Angehörige gelten und damit den Regeln des Ausländerrechts unterliegen würden.

Die FDP schlägt vor, ihr neues Europaministerium einfach wieder abzuschaffen, weil es angeblich unnötig ist…

Mein Ressort ist nicht nur wegen des Brexit wichtig. Durch das Ministerium hat Niedersachsen in Brüssel viel mehr Möglichkeiten. Wir verhandeln dort gerade den Mehrjährigen EU-Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027. Und da geht es um viel Geld, insbesondere für Niedersachsen. Als Ministerium können wir klar machen, warum unsere Regionen und speziell unsere ländlichen Räume die Mittel brauchen.

Ich habe die Strategie des Landes noch nicht verstanden. Bei der Agrarförderung wollen Sie mehr oder wenigstens gleich viel Geld sowohl für die Direktzahlungen an die Landwirte in der ersten Fördersäule als auch für die Regionalmittel in der zweiten Säule. Die EU will aber sparen…

Anzeige Anzeige

Beide Säulen haben ihre Berechtigung. Und die zweite Säule sollte künftig mehr als nur die kleine Schwester der ersten Säule sein. Alle reden heute von der Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume und der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Dazu müssen wir die ländlichen Räume attraktiv halten oder wieder attraktiv machen. Darum brauchen wir Geld für die zweite Säule.

Also wollen Sie der Landwirtschaft Geld wegnehmen. ..

Der ländliche Raum ist weit mehr als Landwirtschaft. Er ist das Rückgrat Niedersachsens. 80 Prozent unserer Mittelständler sitzen im ländlichen Raum!

Nun hat die Kommission Kürzungen angekündigt. Wenn Sie beide Säulen stärken wollen, haben wir ja ein Problem.

Haben wir nicht, denn die EU-Kommission hat ja beide Säulen nicht infrage gestellt. Ihr Vorschlag – vor allem auf Drängen der Franzosen – , 80Prozent der Mittel in die erste und 20 Prozent in die zweite Säule zu geben, würde allerdings zu Kürzungen von 28Prozent in der zweiten Säule führen. Das können wir nicht akzeptieren.

Sondern?

Die Kommission hat auch vorgeschlagen, dass man Mittel von der ersten in die zweite Säule umschichten kann. Und zwar 15 Prozent ohne Zweckbindung und weitere 15 Prozent für Klima und Umweltschutzziele.

Im Umfang von 30 Prozent? Damit würden Sie den Bauern tief in die Tasche greifen…

Nein, das ist nur der Rahmen, den die Kommission gesetzt hat. Eine solch große Umschichtung in Niedersachsen wird es nicht geben. Nehmen wir als Beispiel einmal die laufende Förderperiode. Hier hat es eine Umschichtung von 4,5 Prozent gegeben. Wir haben mal eine Erhöhung auf sechs Prozent durchgerechnet. Das hätte bedeutet: 10 Millionen Euro jährlich mehr für den ländlichen Raum und 4,50 Euro weniger pro Hektar Nutzfläche. Wenn man das auf eine Betriebsgröße von 100 Hektar umrechnete, wären das 450 Euro pro Hof im Jahr.

Da geht die Agrarministerin nicht mit, oder?

Wir haben uns verständigt, dass wir eine gemeinsame Strategie entwickeln. Das gilt auch für die Frage, wie wir insgesamt mit den Strukturfonds EFRE, ESF, ELER und dem Fischereifonds EMFF umgehen. Wir wollen weniger Bürokratie und eine bessere Vernetzung und Kompatibilität der Fonds, insbesondere für den ländlichen Raum.

Sie hatten bereits Ärger mit dem Agrarministerium wegen der Förderschlüssel für die Regionen…

Wir hatten keinen Ärger, wir hatten unterschiedliche Auffassungen. Wir haben das jetzt aufgelöst und uns verständigt, dass wir die Ergebnisse evaluieren. Für beide Häuser steht fest, dass wir das Ziel der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Regionen Niedersachsens in den Vordergrund stellen müssen. In der Regionalentwicklung ist Niedersachsen sehr vielfältig. Und gerade einige strukturschwächere Regionen haben aufgeholt. Dieses müssen wir verstetigen.

Kann ich das als Vertreter des wirtschaftlich stärkeren Nordwestens so übersetzen, dass der Harz gelernt hat, Förderanträge zu stellen?

Auch in Ihrem Gebiet gibt es strukturschwächere Regionen, die wir unterstützen müssen. Wir haben eine Verantwortung für die Weiterentwicklung gut entwickelter Regionen. Aber wir haben auch eine Verantwortung für jene Gebiete, die in eine Abwärtsspirale zu geraten drohen.

Ist es sinnvoll, noch Geld in Regionen zu vergraben, die sowieso aussterben?

Wenn sich eine Region gemeinsam aufmacht, kann sie viel bewegen. Das haben wir in Niedersachsen bewiesen, denken Sie nur an das Emsland! Auch in Südniedersachsen sehen wir, dass sich die Region entwickelt, wenn man sich gemeinsam mit der Wirtschaft aufmacht.

Die FDP will ja auch die Chefs der vier Ämter für Regionalentwicklung einsparen…

Wenn man mit der Fördergießkanne über das Land ziehen möchte, kann man das tun. Wir wollen zielgerichtet fördern und haben festgestellt, dass das Land Ansprechpartner in den Regionen braucht. Alles was ich aus den Regionen höre, ist positiv.

Die Ämter müssen also weiter gestärkt werden?

Absolut. Die Ämter haben in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Arbeit geleistet. Wenn wir aber mehr Mittel haben wollen, brauchen wir auch mehr Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, um diese gut zu verteilen.