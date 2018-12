Hannover. Hat ein Mieter in Hannover kurz vor Weihnachten die Mitbewohner seines Hauses durch einen Brand obdachlos gemacht? Die Polizei sucht nach dem Mann.

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Hannover sucht die Polizei bundesweit nach dem 51-jährigen Mieter einer vollkommen zerstörten Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vorsätzliche Brandstiftung vor. Brandermittler hatten zuvor die Wohnung des Verschwundenen untersucht.

Eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem 51-Jährigen sei allerdings bisher nicht eingeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher.

24 Mieter ohne Obdach

Am Morgen des 14. Dezember um 5 Uhr waren die Bewohner des Hauses durch einen lauten Knall geweckt worden. Zwar bekam die Feuerwehr den anschließenden Brand schnell unter Kontrolle, das Haus ist seitdem jedoch unbewohnbar. Die Wohnungen sind verrußt und teilweise zerstört. Die 24 Mieter sind bei Freunden oder in Hotels untergekommen. Dass alle Bewohner unverletzt geblieben waren, ist wohl angesichts der massiven Schäden wohl nur ein glücklicher Zufall: In mehreren Wohnungen sind die Decken teilweise eingestürzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine halbe Million Euro.

Mieter war gekündigt

Nach Informationen unserer Redaktion stand dem nun Gesuchten am Tag des Brandes die Zwangsräumung bevor. Dem Mann war von der Vermieterin gekündigt worden, nachdem sich andere Mieter jahrelang über seltsames Verhalten und Streiche des Nachbarn beschwert hatten. Unter anderem soll er Mitbewohner im Treppenhaus angerempelt und geschlagen haben.

Insgesamt war es in Hannover am vergangenen Wochenende gleich zu drei Wohnhausbränden gekommen, bei denen die Ermittler Brandstiftung vermuten. In allen Fällen sind die Häuser unbewohnbar. In einem Fall ist ein Mieter geständig. In einem anderen zündeten Unbekannte einen Kinderwagen im Hausflur an.