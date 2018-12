Diepholz. Bei einem Unfall in Barnstorf (Landkreis Diepholz) ist ein Autofahrer am Montagabend ums Leben gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 50-Jährige mit seinem Auto den Mooweg aus Richtung Ortsmitte. Auf gerader Strecke geriet sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache immer weiter nach links, zunächst über die Gegenfahrspur, dann frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der 50-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das Fahrzeug wurde völlig zerstört.

Der Moorweg war für die Ermittlungen der Polizei und den Bergungsarbeiten längere Zeit gesperrt.