Pakete werden in einem Paketzentrum der Deutsche Post DHL auf einen LKW geladen. In dem Paketzentrum ist die arbeitsreichste Woche des Jahres im vollen Gange: Vor Weihnachten werden hier täglich mehr als eine halbe Millionen Pakete bearbeitet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. In den Brief- und Paketzentren der Deutschen Post in Niedersachsen und Bremen herrscht wenige Tage vor Weihnachten Hochbetrieb.