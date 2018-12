Hannover . Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers sieht die Landesfinanzen 2019 auf einem guten Weg. Er hat aber 2019 einige Baustellen zu bearbeiten.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers will im kommenden Jahr die Schuldenbremse auch in der Landesverfassung verankern. Das sagte der CDU-Politiker am Montagabend vor Journalisten in Hannover. Demnach plant die Landesregierung ähnlich wie zahlreiche andere Bundesländer eine Neuverschuldung nur in Ausnahmefällen wie Naturkatastrophen oder Konjunkturschwächen zu.

Die aufgenommenen Kredite infolge einer schwächelnden Wirtschaft soll demnach im Sinne einer "systematischer Rückführungen" ab dem Moment zurückgezahlt werden, in denen die Konjunktur sich wieder deutlich erholt. Zwar ist die Schuldenbremse bereits durch den Bundesgesetzgeber festgeschrieben. Doch eine Verpflichtung über die Landesverfassung würde Hilbers zufolge eine noch größere Verbindlichkeit herstellen.

Keine Angst vor Zinswende, Kritik am Bund

Angesichts einer sich verlangsamenden Konjunktur geht der Minister zwar von einem langsameren Anstieg der Steuereinnahmen in Niedersachsen aus. Gleichwohl sieht Hilbers für die kommenden Jahre keinen Grund für Neuverschuldung. Der Haushalt sei „solide durchfinanziert“ und mögliche Eintrübungen in der Wirtschaft ebenso eingepreist wie Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst. Eine Zinswende, die das Land wegen des Schuldendienstes für die Milliardenschulden teuer zu stehen kommen könnte, erwartet der Minister frühestens für Ende des kommenden Jahres. Kritik übte der Minister an der Bundespolitik: Die Belastung für Unternehmen müsse endlich sinken, zumal andere Länder bereits vorgelegt hätten. Unzufrieden ist Hilbers auch mit den Ideen von Bundesfinanzminister Olaf Schulz (SPD) zur Grundsteuer. Das Modell des Bundes sei viel zu kompliziert.

Nord/LB soll „fit“ für den Kapitalmarkt werden

Hilbers (CDU) will zudem die kriselnde Norddeutsche Landesbank neu aufstellen: „Ich möchte, dass die Bank wie ein Unternehmen kapitalmarktfähig wird“, sagte der CDU-Politiker, der auch Aufsichtsratschef des Instituts ist, am Montagabend. Das könnte bedeuten, dass sich die Bank in Zukunft selbst im Bedarfsfall Geld am Markt statt bei den Teilhabern besorgen könnte. Privatbanken wie die Deutsche Bank haben dies in der Vergangenheit getan, indem sie neue Aktien ausgegeben haben.

Das Finanzministerium wolle die Bank künftig „im Rahmen des Beteiligungsmanagements abbilden“, sagte Hilbers weiter. Man wolle das Institut wie eine Beteiligung behandeln, „deswegen gehört sie da auch hin“. Damit dürfte gemeint sein, dass die Nord/LB künftig komplett von der landeseigenen Hannoverschen Beteiligungsgesellschaft (HanBG) gemanaget wird. Das hört sich zunächst zwar nach einem reinen Verwaltungsakt an, zumal schon jetzt 38 Prozent des Instituts dort vertreten werden. Doch das wäre es wohl nicht.

Ein Fall für die HanBG?

Die HanBG kümmert sich schon jetzt um wichtige Unternehmensbeteiligungen des Landes: Das Wichtigste ist der Landesanteil an VW, Niedersachsen hält ein Fünftel der Stammaktien. Doch auch die Salzgitter AG, die Deutsche Messe in Hannover, der Flughafen in Langenhagen oder die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH liegen im Portfolio der Gesellschaft. Wichtig für die HanBG: Die Beteiligungen sollen Erträge abliefern.

Doch die Wandlung in eine zu managende Beteiligung könnte für die Bank eine Zäsur werden: Bisher liegt das Institut komplett in öffentlicher Hand: Zu knapp 60 Prozent gehört die Nord/LB mit ihren noch 5900 Mitarbeitern (der Personalabbau läuft bereits) dem Land Niedersachsen. Die Sparkassenverbände Niedersachsens (26,36 Prozent), Sachsen-Anhalts (5,28 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommerns (3,66 Prozent) sind ebenfalls an ihrer Sparkassenzentralbank beteiligt. Einen Restanteil hält zudem das Land Sachsen-Anhalt. Neben der Zentrale in Hannover hat die Bank unter anderem auch noch Standorte der früheren Bremer Landesbank in Bremen (etwa 600 Mitarbeiter) und Oldenburg (300 Mitarbeiter).

Privatinvestoren bieten auf Nord/LB

Das Institut steckt wegen fauler Schiffskredite in der Krise und braucht dringend neues Kapital, die Rede ist von rund 3 Milliarden Euro. Um an das Geld zu kommen, verhandelt das Land mit privaten Beteiligungsfirmen. Informierte Kreise sprechen von den US-Investoren Cerberus, Apollo und Centerbridge. Den Insidern zufolge könnte es im Januar zu einem Abschluss kommen.

Eine Beteiligung der Privaten wäre pikant, da zur Nord/LB mit der jahrhundertealten Braunschweigischen Landessparkasse auch eine Sparkasse gehört, die dann zum Teil an einen US-Investor fallen könnte. Die Sparkassen wollen das eigentlich verhindern.



Als Alternative zu einem Einstieg von Privatinvestoren wird deshalb auch über eine Beteiligung der noch verbliebenen Landesbanken gesprochen.