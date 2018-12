Entgeltverhandlungen für rund 35 000 Diakoniebeschäftigte in Niedersachsen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Hannover. Enttäuschend ist der erste Verhandlungstag für die rund 35 000 Diakoniebeschäftigten in Niedersachsen am Montag in Hannover zu Ende gegangen. Verdi-Verhandlungsführerin Annette Klausing kann sich Streiks im Jahr 2019 vorstellen.