Nordhorn. Für wen war das Taxi bestellt? In Nordhorn waren sich mehrere Menschen in der Nacht zu Samstag bei der Antwort nicht einig. Es kam zum Streit und zwei Männer wurden dabei niedergeschlagen.

Die beiden Männer hatten laut Polizeiangaben gegen 3.20 Uhr an der Hauptstraße, Ecke Ochsenstraße, auf ein Taxi gewartet. Als ein solches eintraf, gerieten die Männer mit einer Gruppe in Streit, die ebenfalls dort gewartet hatte. Die Situation eskalierte und mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Angreifer von Passanten unterstützt

Die beiden jungen Männer wurden von einem weiteren Mann und zwei Frauen angegriffen und niedergeschlagen. Am Boden liegend traten die Täter dann weiter auf die beiden ein. Dabei wurden die Angreifer von bis dahin unbeteiligten Passanten unterstützt.

Haupttäter soll Basecap getragen haben

Erst eine Zeugin konnte die Situation wieder beruhigen. Der Haupttäter soll eine rote Basecap der New York Yankees auf dem Kopf getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.