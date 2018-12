Osnabrück. Zusammen mit den Liebsten Weihnachten feiern, lecker essen und Geschenke auspacken: Was für viele Menschen selbstverständlich ist, darauf müssen Häftlinge in niedersächsischen Gefängnissen verzichten. Doch mithilfe von Paketen, Tannenbäumen und Gottesdiensten kommt festliche Stimmung auf.

Geschenkpakete als Spenden

Weil der Kontrollaufwand zu hoch ist, dürfen Angehörige in den meisten Bundesländern keine Geschenkpakete in die Gefängnisse schicken. Nur gemeinnützige Organisationen dürfen noch anonymisierte Pakete an die Gefängnisse versenden. Deshalb hat die christliche Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz in Celle eine bundesweite Aktion ins Leben gerufen, bei der Menschen Pakete spenden können, die an die Häftlinge übergeben werden. In Niedersachsen gibt es keine Sonderregelung für Weihnachtsgeschenke.

Insgesamt sind dieses Jahr 1130 Weihnachtspakete unterwegs – so viele wie noch nie, teilt der Verein mit. 732 Menschen oder Gruppen haben Kaffee, Süßigkeiten und Tabak im Wert von je etwa 30 Euro ins Gefängnis schicken wollen – ebenfalls ein neuer Rekord. „Diese Pakete sind kleine Zeichen der Hoffnung", sagt Schwarzes Kreuz-Geschäftsführer Otfried Junk. Die Pakete richten sich an bedürftige Gefangene, die sonst leer ausgehen würden.

Gefängnisseelsorger kümmern sich um kleine Aufmerksamkeiten

Das Schwarze Kreuz lässt 1014 Pakete in 32 Haftanstalten in Deutschland schicken, dazu kommen 116 Pakete an Einzelpersonen, vor allem im Maßregelvollzug.

In Niedersachsen wurden 361 Pakete an zehn niedersächsische Justizvollzugseinrichtungen versendet:

JVA Hannover: 100 Pakete



JVA Uelzen: 60 Pakete



JA Hameln: 30 Pakete



JVA Wolfenbüttel: 20 Pakete



JVA Celle: 50 Pakete



JVA Vechta: 30 Pakete



JVA für Frauen Vechta: 20 Pakete



JVA Bremervörde: 44 Pakete



JVA Lingen: 7 Pakete



Der niedersächsische Justizvollzug und das Schwarze Kreuz freuen sich, dass in diesem Jahr einer langen Tradition folgend erneut eine Vielzahl von ehrenamtlichen Menschen Pakete gepackt haben. Die Pakete werden vor allem von den Gefangenen, die über keine Außenkontakte verfügen, dankbar angenommen.

Die Gefängnisseelsorger, die für die JVA Meppen und Lingen samt Außenstellen zuständig sind, hatten auch dieses Jahr vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. Fast 600 Tüten mit Keksen, Zucker, Milch, Orangen, Nüssen und Kaffee werden sie wieder packen. „Das bekommen Bedürftige, die keinen Kontakt mehr zu Angehörigen haben", sagt der katholische Seelsorger Heinz-Bernd Wolters. Die Weihnachtstüten finanzieren Spender.



Reaktionen der Gefangenen

Wie sehr sich die Inhaftierten über die Geschenke freuen, zeigen Briefe an die Straffälligenhilfe. Der Verein dokumentiert die Rückmeldungen auf seiner Homepage, 2017 schrieb ein Häftling aus Göttingen beispielsweise: „Mir standen vor lauter Freude darüber die Tränen in den Augen, dass es da draußen noch so liebevolle Mitmenschen wie euch gibt, die an einen ganz armen Rentner und Witwer denken.“

Die stellvertretende Anstaltsleiterin der JVA für Frauen in Vechta schrieb: „Wieder einmal wurde auf wunderbare Weise mit diesen liebevoll gepackten Weihnachtsgaben deutlich gemacht, dass die Menschen hinter Gittern nicht vergessen sind. Das tut uns und unseren Inhaftierten gut, und unsere uns anvertrauten Frauen wissen derartige Gaben sehr wohl zu schätzen.“

Ein Häftling aus Rheine war überrascht über die Pakete: „So viele gute Dinge hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.“ Auch die Rückmeldung aus der Jugendanstalt Hameln war positiv: „Wir konnten für einen kurzen Augenblick vergessen, dass wir in Haft sind. Und so tolle Sachen waren dabei.“

Weihnachtliche Deko in den Gefängnissen

Damit alle Gefangenen ein wenig in festliche Stimmung kommen, werden geschmückte Weihnachtsbäume in den Gefängnissen aufgestellt. Außerdem werden Traditionen gepflegt, wie das niedersächsische Justizministerium auf Anfrage mitteilte. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Häftlinge an den Feiertagen ihre Lieblingsgerichte bekommen. Und auch Kartoffelsalat mit Würstchen an Heiligabend. Außerdem gibt es Gottesdienste oder weihnachtliche Treffen am geschmückten Tannenbaum. Viele Geistliche stehen an den Feiertagen für Gespräche mit den Gefangenen bereit. Die Angebote werden von den Inhaftierten sehr gut angenommen, so das Justizministerium.

Weihnachtsamnestie



Einige Gefangene profitieren von der sogenannten Weihnachtsamnestie: 71 Inhaftierte wurden in diesem Jahr etwas früher als geplant entlassen. Den 71 Inhaftierten aus zwölf Gefängnissen werden insgesamt 1.146 Hafttage erlassen. Die meisten Gefangenen profitierten in der JVA Lingen (17) von der Weihnachtsamnestie, gefolgt von der JVA für Frauen in Vechta (10) und der JVA Hannover (8). Die Betroffenen wären regulär in der Zeit zwischen Anfang Dezember und Anfang Januar entlassen worden. Im Schnitt werden den Begünstigten aufgrund der Gnadenentscheidung der Staatsanwaltschaften rund 16 Tage Haft erlassen.

Die Inanspruchnahme der Weihnachtsamnestie ist freiwillig, niemand wird gegen den persönlichen Willen „vor die Tür gesetzt“. Sechs Inhaftierte haben ihre vorzeitige Entlassung in diesem Jahr abgelehnt.

Das sind unter anderem die Voraussetzungen für die Weihnachtsamnestie: eine bestimmte Mindestaufenthaltsdauer in Haft, ein positives Votum der Justizvollzugseinrichtung, die Zustimmung der Gefangenen sowie eine gesicherte Entlassungssituation. Wer während der Haft schwerwiegende Verfehlungen begangen hat, während Vollzugslockerungen nicht zurückgekehrt ist, wegen vorsätzlicher Tötungs- oder Sexualdelikte inhaftiert ist oder wegen eines Deliktes während der Haft strafrechtlich verfolgt wird, ist von der Weihnachtsamnestie ausgeschlossen. Sofern sie dafür geeignet sind, dürfen einige Häftlinge das Gefängnis über Weihnachten für kurze Zeit im Rahmen der Vollzugslockerungen verlassen.

Für alle anderen, die während der Feiertage in Haft bleiben, ist diese Zeit des Jahres besonders belastend. Die Trennung von Familie und Freunden fällt schwerer als sonst, weshalb es wichtig ist, dass die Gefangenen an weihnachtlichen Ritualen teilnehmen können. Dank des Einsatzes und der Kreativität der Bediensteten in den Justizvollzugsanstalten sei es möglich, den Häftlingen besondere Momente zu Weihnachten bieten zu können, betont das Justizministerium. Auch die freiwilligen Spenden tragen dazu bei, dass die Häftlinge ein bisschen Weihnachten feiern können.