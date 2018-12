Springe. Füttern, streicheln, spazieren gehen: Im Wisentgehege in Springe können Besucher auf Fellfühlung mit Rentieren gehen. Wir haben eine Nacht im Rentiercamp verbracht und die einzigartige Hirschart kennengelernt. Bei Wolfsgeheul, winterlichen Temperaturen und mit roten Nasen.

Der Atem kondensiert zu kleinen Nebelwolken im Lavvu. Die Temperatur im Zelt hält sich an diesem frühen Dezembermorgen nur knapp über der Frostgrenze. Am Abend zuvor hatte der Ofen in der Mitte des Lavvus noch für angenehme Temperaturen gesorgt. Doch irgendwann während des Schlafs war das Holz verbrannt und das wärmende Feuer erloschen. Wie in der Nacht das Geheul der nahen Wolfsrudel, durchbricht nun der Schrei eines Indischen Lachhahns die Stille. Begleitet vom gelegentlichen Klingeling der Glöckchen, die einige der Rentiere im nahen Gehege um den Hals tragen. Die Tiere des Weihnachtsmanns? Nein. "Wir haben nicht einmal einen Rudolph", sagt Axel Winter, der im Wisentgehege Springe das Rentiercamp betreibt. Und: Die einzigen, die hier rote Nasen haben, sind wir.





Wie heißen die Rentiere des Weihnachtsmanns? Das Rentier mit der roten Nasen kennen vermutlich alle. Insgesamt ziehen neun dieser Hirsche den Schlitten des Weihnachtsmanns. Ihre Namen lauten: Dasher



Dancer



Prancer



Vixen



Comet



Cupid



Donner



Blitzen



Rudolph



Auch die Kühe tragen ein Geweih

Zehn Rentiere, darunter ein nordamerikanisches Karibu, leben in dem Tierpark südlich von Hannover. Sie zählen zu der einzigen Hirschart, die von Menschen domestiziert wurde. Etwa vor 3000 Jahren. Und es ist die einzige Art, bei der auch die Weibchen ein Geweih tragen. Jungtiere und Kühe behalten es bis ins Frühjahr hinein, die männlichen Rens werfen ihren mächtigen Kopfschmuck bereits im Spätherbst. So wie Johann, der mich an diesem Morgen fast schon verfolgt und seinen Kopf immer wieder an meiner Jeans reibt. Als würde es ihn jucken. Erst Ende August zu Beginn der Brunftzeit wird das neue Geweih ausgewachsen sein.



Flechten, Fliegenpilze, Lemminge

Axel Winter bereitet derweil die Fütterung vor. Auf dem Speiseplan stehen Pellets aus Getreide und Kräutern sowie als besonderer Leckerbissen Rentierflechten. Letztere erinnern optisch an einen zerzausten Schwamm, gehören in der kargen nordischen Heimat der Hirsche aber zu den wichtigen Futterquellen. Gerade in der kalten Jahreszeit. Generell würden die Wiederkäuer alles zu sich nehmen, was "grün" ist, erklärt Winter. Selbst Fliegenpilze und Efeu. In der Wildnis fräßen sie auch Fleisch. Etwa Lemminge. Die im Norden Skandinaviens lebenden Samen fütterten zudem Fisch zu.



Warum gibt es den Rentierführerschein?

Dennoch seien Rentiere in Bezug auf die Nahrung sehr empfindlich, erklärt Winter. Die Darmflora stelle sich zweimal im Jahr um. Im Sommer werde eiweißhaltige Kost gebraucht, im Winter vor allem Kohlenhydrate. Wer die Umstellung bei der Fütterung verpasse, riskiere schnell das Leben seiner Tiere, sagt der ausgebildete Erlebnis-, Wildnis- und Umweltpädagoge. Aus diesem Grund bietet der 35-Jährige in Springe auch Kurse an, um an der Rentierhaltung interessierten Menschen zu zeigen, was sie beachten müssen. Mit dem sogenannten Rentierführerschein will er Tieren das Schicksal ersparen, das viele seine Schützlinge einst erleben musste.

Winter übernahm seine Rene im vergangenen Jahr von einem Halter aus Brandenburg. Die Hirsche seien in einem sehr schlechten Zustand gewesen. "Ich musste sie erst einmal wieder aufpäppeln", erinnert er sich. Zwei der Tiere sind dennoch gestorben. Die anderen haben eine neue Heimat gefunden im Wisentgehege, mit dem Winter kooperiert und wo er seit Frühjahr dieses Jahres ins Rentiercamp einlädt. Gäste können hier in den typischen Zelten der Samen, den Lavvus, übernachten, am offenen Lagerfeuer sitzen, einen Tag als Tierpfleger erleben oder eine Trekkingtour mit den Hirschen durch den Park starten. Angebote, die vor allem Familien nutzen. Insbesondere auf Kinder hätten die Rentiere eine beruhigende Wirkung: "Kinder kommen laut und gehen leise", sagt Winter.

Vorsichtiger handelt Barbara Küppers. Die Tiertrainerin aus Wulften im Kreis Göttingen hält seit 15 Jahren auf ihrem Ponyhof Rentiere. Die Arbeit mit den Vierbeinern werde oft unterschätzt, sagte sie kürzlich der Deutschen Presseagentur. „Zwar sind sie domestiziert, dennoch sind wilde Eigenschaften erhalten geblieben", berichtete Küppers. „Nur weil man sie mit Weihnachten in Verbindung bringt, darf man das nicht verharmlosen. Rentiere sind nicht zum Streicheln geeignet." Gerade die Böcke seien sehr hormongesteuert.



Vorbei an den Polarwölfen

Das trifft auf Juri nicht mehr zu. Der kastrierte Hirsch sei besonders zutraulich, sagt Winter. Wir nehmen Juri an die Leine und beginnen unsere Runde durch den Park. Brav trottet das Ren neben uns her. Es sieht fast ein bisschen träge aus, wie es mit seinen breiten Hufen voranschreitet. Dabei können die Tiere Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde erreichen. Juri lässt den Tag jedoch gemächlich angehen und frisst mir eine aus Schweden importierte Rentierflechte aus der Hand. Die Elchfamilie, an deren Gehege wir eine kurze Pause einlegen, schaut neidisch zu. Am Ende der Schleife passieren wir die Anlage mit den weißen Polarwölfen. Elegante Tiere, die schon in der Nacht auf sich aufmerksam machten. Und die auch jetzt zu heulen beginnen – scheinbar um die Wette mit den Timber- und Grauwölfen, die an anderer Stelle im Wisentgehege Springe untergebracht sind.

Neuzugang aus Osnabrück

Zurück im Camp lässt Winter alle Rentiere aus ihrem Gehege auf den Zeltplatz laufen. Die Hirsche bewegen sich hier frei zwischen den Gästen und Besuchern, können gefüttert und gestreichelt werden. Darunter auch ein Neuzugang aus dem Zoo Osnabrück. Jannes ist etwa ein halbes Jahr alt und lebt seit Ende November in Springe. "Wir geben unseren Nachwuchs immer ab", sagt Zoosprecherin Lisa Josef. Ein bis drei Jungtiere kämen in Osnabrück pro Jahr zur Welt, die dann zumeist innerhalb Deutschlands vermittelt würden. Aktuell gehörten ein Hirsch und sechs Kühe zum Bestand im Osnabrücker "Kayanaland".

Wo gibt es Rentiere?

In freier Wildbahn gehen mitunter Zehntausende Rentiere auf Wanderung, um als Herde nach Nahrung zu suchen. Sie zählen zu den am weitesten nördlichen lebenden Großsäugern der Welt. Sie kommen nicht nur in Schweden, Norwegen und Finnland vor, sondern auch in Sibirien, Alaska und Nordkanada. Selbst auf arktischen Inseln wie Spitzbergen sind sie zu Hause.

Infos zum Rentiercamp in Springe Axel Winter betreibt das Rentierprojekt im Wisentgehege Springe. Wer sich für das Angebot interessiert, erhält weitere Informationen in Internwet auf wisentgehege-springe.de/rentierprojekt sowie auf dog-and-trail.de oder telefonisch direkt bei Axel Winter unter 0151-15562205.





Zweites Rentiercamp geplant

Kalte Gegenden, in den auch Axel Winter gerne unterwegs ist. Seine große Liebe gilt den Huskys. "Wenn man einmal auf dem Hundeschlitten stand, dann will man das immer wieder machen", schwärmt er und erinnert sich nur allzu gerne an die Zeit, als er in Alaska auf einer Huskyfarm arbeitete.

Seine Erfahrungen gibt er mittlerweile als Trekking-Guide auch in Deutschland weiter. In jüngster Vergangenheit reifte dann die Idee, das Rentiercamp zu eröffnen. Ein Idee, die weiter wachsen soll: Im kommenden Sommer möchte er mit der "Wildnisfarm" in Silberborn im Naturpark Solling-Vogler ein zweites Camp eröffnen. Wer mag, wird auch dort im nahen Wildpark Neuhaus mit den Wölfen heulen können. Wie sich das anhört? Davon gibt das folgende Video aus Springe einen Eindruck: