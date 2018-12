Osnabrück. Zwischen 2003 und 2016 haben in Niedersachsen durchschnittlich vier von zehn Kneipen dicht gemacht. Und auch in Stadt und Landkreis Osnabrück und im Emsland ist die Situation für die Wirte dramatisch.

Es dauert einen Moment, bis sich die Augen an das Schummerlicht gewöhnen, wenn man von dem taghellen Osnabrücker Kamp in die Neumarkt Mühle tritt. Wenn es soweit ist, erblickt man vor allem eins: dunkle Fliesen, dicke Bohlen, gemauerte Wände aus Naturstein. Der hölzerne Tresen reicht einmal rings um den Zapfhahn herum, von der Decke hängen umgekehrt die Biergläser. Man kann sich gut vorstellen, wie hier abends die Gäste in der Runde sitzen, und bei einem Glas Bier und einem Schnaps über Sport, Politik und Alltagssorgen diskutieren.

Doch jetzt, am Nachmittag, ist es noch ruhig. Inhaber Mike Kaufmann kommt gerade vom Einkauf im Großmarkt. Sein Vater Oswald räumt ein paar Dosen Brause in den Kühlschrank. Um 16 Uhr öffnet die Neumarkt Mühle, dann können bis zu 40 Gäste an den Tischen mit den rot gepolsterten Stühlen und Bänken sitzen. Dazu kommen noch die Plätze an der Theke und im Biergarten. "Wir haben in letzter Zeit sogar viele junge Leute als Gäste dazugewonnen", sagt Mike Kaufmann.



Niedersachsenweit ist fast jede zweite Kneipe dicht

Davon kann manch anderer Wirt in unserer Region nur träumen. Viele Kneipen stehen finanziell schlecht dar, und folglich werden es immer weniger. Das belegen die Zahlen aus dem Unternehmensregister des Landesamtes für Statistik in Niedersachsen. Demnach gab es allein in der Stadt Osnabrück im Jahr 2003 noch 129 Betriebe im Wirtschaftszweig "Ausschank von Getränken". 2016 waren es nur noch 101. Das entspricht einem Rückgang um 20 Prozent in nur 13 Jahren.

Das Niedersächsische Unternehmensregister Das statistische Unternehmensregister ist eine Datenbank mit Unternehmen und Betrieben. Die Quellen sind zum einen Verwaltungsdateien der Bundesagentur für Arbeit oder der Finanzbehörden, und zum anderen Angaben einzelner Bereichsstatistiken. Das Unternehmensregister wird von den Statistischen Ämtern der einzelnen Bundesländer sowie dem Statistischen Bundesamt gemeinsam geführt. Unternehmen werden dabei nach ihrem Schwerpunkt unterschiedlichen Wirtschaftszweigen zugeordnet. Einer davon ist der "Ausschank von Getränken", drunter fallen die folgenden Unterklassen: Schankwirtschaften , also "Bewirtschaftungsstätten mit Ausschank von Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle"

, also "Bewirtschaftungsstätten mit Ausschank von Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle" Diskotheken und Tanzlokale , also "Lokale mit Tanzmusik, verbunden mit Verkauf von Getränken, im Allgemeinen zum Verzehr an Ort und Stelle, unter Umständen auch mit begleitendem Unterhaltungsprogramm"

, also "Lokale mit Tanzmusik, verbunden mit Verkauf von Getränken, im Allgemeinen zum Verzehr an Ort und Stelle, unter Umständen auch mit begleitendem Unterhaltungsprogramm" Bars , also den "Verkauf von Getränken, im Allgemeinen zum Verzehr an Ort und Stelle"

, also den "Verkauf von Getränken, im Allgemeinen zum Verzehr an Ort und Stelle" Vergnügungslokale, also den "Verkauf von Getränken, im Allgemeinen zum Verzehr an Ort und Stelle, mit begleitendem Unterhaltungsprogramm"

Sonstige getränkegeprägte Gastronomie, also "Zubereitung und Servieren von Getränken, im Allgemeinen zum sofortigen Verzehr an Ort und Stelle" Quellen: Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Erläuterungen, Statistisches Bundesamt (2008)

Regionale Strukturdaten der Betriebe, Landesamt für Statistik Niedersachsen (2016)

Andere Regionen in Niedersachsen sind sogar noch stärker betroffen: Im Emsland ist die Anzahl der Kneipen im selben Zeitraum um 36 Prozent zurückgegangen. Im Landkreis Osnabrück sind es sogar 40 Prozent und in der Stadt Delmenhorst 48 Prozent. Der Landesdurchschnitt liegt bei 40 Prozent.

Gegen diesen Trend haben in Bad Laer gerade einige Enthusiasten den alten Ratskeller mitten im Ort wiederbelebt. Ursprünglich wollten Lars Gehlhaar und Anton Schwöppe das leerstehende Lokal nur deshalb anmieten, um Toiletten, Küche und Stromanschluss für ihren kleinen Weihnachtsmarkt direkt vor der Tür zu nutzen. Jetzt wird im Ratskeller während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes auch Bier verkauft, außerdem sind mehrere Abendveranstaltungen im Dezember geplant. Und "das Programm wird super gut angenommen", sagt Anton Schwöppe auf Nachfrage unserer Redaktion. "Die Leute haben sich richtig danach gesehnt."



Auf lange Sicht kein Gewinn

Außer dem Ratskeller haben die Bad Laerer nämlich kaum eine Möglichkeit, nach dem Weihnachtsmarkt noch ein Getränk zu nehmen. Die Statistik des Landesamtes Niedersachsen weist für 2016 genau drei Schankbetriebe in der Gemeinde mit ihren rund 9.200 Einwohnern aus. Läge es da nicht nahe, den Ratskeller dauerhaft wiederzueröffnen? Anton Schwöppe wiegelt ab. "Auf lange Sicht kann man damit keinen Gewinn machen."

Anzeige Anzeige

Er glaubt, dass die Menschen aus dem Ort die begrenzten Öffnungszeiten nutzen, um alte Erinnerungen wieder aufzufrischen oder vielleicht auch zum ersten Mal die Kultkneipe der 80er-Jahre zu betreten. Außerdem seien gerade zur Adventszeit viele Gäste in Bad Laer, und ehemalige Bewohner kämen zu Besuch. Über das Jahr gesehen würde sich ein reiner Kneipenbetrieb in Bad Laer nicht lohnen, ist Schwöppe überzeugt.

Die Gründe für das Kneipensterben

Dieter Westerkamp kann gleich mehrere Gründe dafür nennen, dass es die Schankwirtschaften in der Region so schwer haben. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands im Bezirk Osnabrück und erinnert sich noch an die 80-er Jahre, "da hat man in der Osnabrücker Altstadt am Wochenende keinen Fuß an den Boden bekommen". Doch seitdem hat sich viel verändert:

"Es wird den Inhabern reichlich schwer gemacht", sagt Westerkamp und meint damit insbesondere gesetzliche Änderungen der Vergangenheit, etwa die Einführung des Rauchverbots 2008 und der 0,5-Promillegrenze im Straßenverkehr von 1998. Beide hätten dazu geführt, dass die Gäste den Kneipen fernbleiben.

der Vergangenheit, etwa die Einführung des Rauchverbots 2008 und der 0,5-Promillegrenze im Straßenverkehr von 1998. Beide hätten dazu geführt, dass die Gäste den Kneipen fernbleiben. Das eigentliche Problem sei aber ein gesellschaftlicher Wandel . "Der Gast von heute ist weniger gesellig als früher, er sucht nicht mehr die Gemeinschaft, ist mehr Einzelkämpfer", sagt Westerkamp. Das zeigt sich nach seiner Ansicht auch darin, dass weniger Menschen in Vereinen aktiv sind oder dass die Kegelbahnen landauf landab verstauben.

. "Der Gast von heute ist weniger gesellig als früher, er sucht nicht mehr die Gemeinschaft, ist mehr Einzelkämpfer", sagt Westerkamp. Das zeigt sich nach seiner Ansicht auch darin, dass weniger Menschen in Vereinen aktiv sind oder dass die Kegelbahnen landauf landab verstauben. Gleichzeitig arbeiten viele Wirte nahe am Existenzminimum . "Drei Viertel unserer Verbandsmitglieder machen weniger als 250.000 Euro Umsatz, verdienen also nur 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr", weiß Westerkamp. Wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiere, etwa ein Krankheitsfall im Team, eine Baustelle in der Nachbarschaft, eine Steuernachzahlung oder eine notwendige Renovierung, "ist das für diese Betriebe sofort existenzgefährdend."

. "Drei Viertel unserer Verbandsmitglieder machen weniger als 250.000 Euro Umsatz, verdienen also nur 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr", weiß Westerkamp. Wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiere, etwa ein Krankheitsfall im Team, eine Baustelle in der Nachbarschaft, eine Steuernachzahlung oder eine notwendige Renovierung, "ist das für diese Betriebe sofort existenzgefährdend." Unter diesen Bedingungen, sagt Westerkamp, wollen nur wenige junge Leute arbeiten. Viele ältere Wirte, die die goldenen Zeiten der Branche in den 80-er Jahren erlebt haben, fänden deshalb keine Nachfolger mehr – auch, weil Arbeitszeiten von bis zu zwölf Stunden pro Tag bei den Selbstständigen keine Seltenheit seien. Zu dem Mangel an jungen Wirten kommt noch der Fachkräftemangel beim Personal dazu. "Gastronomie ist sehr personalintensiv", weiß Westerkamp. Gerade in ländlichen Regionen stehen die Wirte vor der Herausforderung, gute Mitarbeiter zu finden und gleichzeitig die Kosten im Blick zu behalten.

Das Land leidet nach Angaben von Westerkamp zusätzlich darunter, dass Ballungszentren wie Osnabrück viele Gäste aus dem Umkreis anziehen. Aber auch in kleineren Orten wie etwa in Bohmte können Platzhirsche die anderen Gaststätten verdrängen. Auf lange Sicht befürchtet Westerkamp auch für Niedersachsen "dänische Verhältnisse". "Dann gibt es in der Fläche keine Gastronomie mehr, und in den Städten nur noch Billigheimer oder Restaurants nahe an der Sterneküche."

Kneipen fehlen als soziale Orte

Die Konsequenzen aus der andauernden Krise haben in Bramsche besonders viele Wirte gezogen: Gab es im Stadtgebiet 2003 noch 16 Kneipen, waren es 2016 nur noch sechs. Diese Entwicklung ist besonders für die kleineren Ortsteile schwierig, sagt Bürgermeister Heiner Pahlmann: "Es gehen die Treffpunkte verloren. Kneipen sind ja auch Nachrichtenbörsen. Das ist wirklich schade." Ein Beispiel: die Traditionsgaststätte "Schwöppe" in Kalkriese.

Im Sommer 2016 zapfte Wirtin Margret Schütte hier bei einer rauschenden Abschiedsparty ihr letztes Bier. Danach gab sie den Betrieb aus Altersgründen auf und fand niemanden, der das Gasthaus hätte weiterführen wollen. Mit ihrer Entscheidung hat der Ort nach einhelliger Meinung seinen gesellschaftlichen Mittelpunkt verloren. Den Vereinen fehlt eine der wichtigsten Anlaufstelle für Feste, Jahreshauptversammlungen oder Weihnachtsfeiern. Und auch der Ortsrat musste sich für seine Sitzungen eine andere Lokalität suchen.

Stadt Bramsche braucht Kneipen als Anziehungspunkt

Heiner Pahlmann befürchtet so eine Entwicklung in naher Zukunft auch für andere Ortsteile. Selbst in der Bramscher Innenstadt sei es schwierig geworden, alte Gaststätten weiter zu betreiben. Als die Stadt vor einigen Jahren einen Pächter für die "Alte Post" mitten in der Fußgängerzone suchte, "war die Anzahl der Bewerber sehr überschaubar", sagt Pahlmann. Dabei sieht er es als wichtiges politisches Ziel, "gerade in Zeiten des Onlinehandels die Frequenz in der Innenstadt hoch zu halten" – eben auch mit attraktiver Gastronomie.



Und so tut die Stadt, was sie kann und organisiert über das Stadtmarketing beispielsweise das Festival "Bramsche Live", bei dem zuletzt einen Abend lang acht Bands in acht Kneipen im gesamten Stadtgebiet aufspielten, verbunden mit kostenlosen Shuttle-Bussen. Außerdem wurde das "Kneipenkult(o)ur"-Programm initiiert, bei dem Musiker monatlich in wechselnden Lokalitäten auftreten. "Das funktioniert gut", sagt Pahlmann und hofft, dass die Wirte von den zusätzlichen Einnahmen zehren können.

Standortvorteil Innenstadt

Als Mike und Oswald Kaufmann vor gut eineinhalb Jahren das Angebot bekamen, die Neumarkt Mühle in Osnabrück zu übernehmen, mussten sie nicht lange überlegen. Der vorherige Wirt Peter Espey war überraschend verstorben, seine Frau konnte den Betrieb alleine nicht stemmen. Gleichzeitig hatten die Kaufmanns den "Königstreff" am Sportplatz in Lüstringen aufgeben müssen. Heute steht Mike Kaufmann gemeinsam mit Lisa Espey in der Küche der Neumarkt Mühle und Oswald Kaufmann hilft an der Theke aus, wann immer er kann.

"Wir haben viele Stammgäste, die wir schon seit Jahren kennen", so Kaufmann senior. Dazu kommen die vielen Studenten, die das urige Ambiente in der Neumarkt Mühle schätzen. "Heute wird doch alles schick und modern gemacht", sagt Kaufmann, das mache die wenigen verbliebenen Kultkneipen zu etwas Besonderem. Daneben profitiert die Kneipe von ihrem Standort direkt in der Osnabrücker Innenstadt, fußläufig von Bushaltestelle und Taxistand. Mike Kaufmann spart Personal, dadurch dass sein Vater und auch seine Frau in der Gastwirtschaft mithelfen. Und natürlich zahlt er sich selbst für seine 70 bis 80 Arbeitsstunden pro Woche keine zehn Euro Lohn aus. "Sonst würde es nicht gehen", sagt er selbst.