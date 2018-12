Lingen. Automatensprenger nehmen Niedersachsen weiterhin ins Visier: In diesem Jahr haben die Kriminellen landesweit schon 51 Geldautomaten gesprengt – mal mehr oder weniger erfolgreich. Es sind mehr als doppelt so viele wie 2017 und ein Großteil wird niederländischen Banden zugeordnet.

Der Bankautomat in der Oldenburgischen Landesbank in Lathen (Landkreis Emsland) war der 51. Fall, den das LKA in Niedersachsen in diesem Jahr verzeichnete. 2017 waren es nur halb so viele, genauer gesagt 23 Stück. Allein im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück sind seit Beginn des Jahres 14 Geldautomaten gesprengt worden. Die Täter gehen nachts in die Selbstbedienungsräume der Bankfilialen oder in die Vorräume von Supermärkten und sprengen Bankautomaten – fast immer haben sie damit Erfolg. Dabei gehen sie in den meisten Fällen nach dem gleichen Prinzip vor: Sie dichten die Geldautomaten luftdicht ab und leiten dann Gas hinein. Mit einer Lunte wird das Gasgemisch anschließend zur Explosion gebracht.

PS-starke Limousinen im Einsatz

Oft flüchten die Täter über die niederländische Grenze. Die PS starken Limousinen haben ihnen den Spitznamen „Audi-Bande“ eingebracht. Dabei kam es auch zu schlimmen Unfällen, wie Anfang 2016 im emsländischen Meppen, bei dem ein Täter starb und zwei weitere schwer verletzt wurden. Die Männer stammten aus Utrecht. Das LKA geht davon aus, dass neben örtlichen Tätern, Nachahmern und osteuropäischen Gruppen die meisten Täter aus dem Nachbarland kommen.“ (Weiterlesen: Geldautomat gesprengt – Mutmaßlicher Täter stirbt bei Unfall)

Dabei handelt es sich nach den Erkenntnissen der Ermittler häufig um Personen, die selbst oder deren Eltern aus Nordafrika stammen. Auch Personen anderer Ethnien seien verdächtig, außerdem handele es sich bei einer nicht unerheblichen Anzahl von Verdächtigen um niederländische Staatsangehörige ohne Migrationshintergrund.



Täter mit nordafrikanischen Wurzeln

Die Tätergruppierungen aus den Niederlanden umfassen nach Einschätzung von Experten nicht mehr nur 250 Personen wie noch vor zwei Jahren, als ein Geldautomat nach dem nächsten in der Region gesprengt wurde, sondern mittlerweile mehr als 350 Personen, „die in wechselseitiger Zusammensetzung und arbeitsteilig unter hoher Abschottung agieren", heißt es seitens der Behörde, die bereits im Dezember 2015 eine 15-köpfige Sonderkommission eingerichtet hat. Immerhin wurden mittlerweile auch allerhand Tatverdächtige gefasst. Einige Strafverfahren sind bereits abgeschlossen, die Täter wurden zu mehreren Jahren Haft verurteilt. (Weiterlesen: Nach Geldautomaten-Sprengung: Razzia in den Niederlanden)

Noch keine erfolgreiche Sprengung



Die Sonderkommission dokumentiert jeden Fall – egal ob erfolgreiche oder missglückte Sprengung. Es wird deutlich: Während 2017 bei 23 Versuchen lediglich elf Automaten erfolgreich gesprengt wurden, waren es 2018 bei 51 Anläufen nur 17 Stück.

„Grundsätzlich ist die Sprengkraft von Sprengstoff nicht größer als die von Gas“ Landeskriminalamt Niedersachsen





Auch Versuche, Geldautomaten neuerdings mit Sprengstoff zu knacken, waren in Niedersachsen noch nicht erfolgreich, sagt das LKA. Nicht im Oktober 2014 in Nordhorn und ebenso wenig im Dezember 2017 in Neuenkirchen-Vörden oder jüngst vor wenigen Wochen in Lathen. Die Gebäude wurden beschädigt, die Tresore hielten Stand. „Grundsätzlich ist die Sprengkraft von Sprengstoff nicht größer als die von Gas“, heißt es seitens der Behörde. Es käme immer auf die Menge und die Art des verwendeten Stoffes an. Das LKA spricht von Einzelfällen, bei denen die Täter gewerblichen Sprengstoff, teilweise Pyrotechnik, zur Sprengung eingesetzt haben.





Das LKA führt dies auch auf die verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zurück, die die Banken in den vergangenen Jahren ergriffen haben, darauf hat die Polizei die Bankvorstände sensibilisiert, sagt LKA-Sprecher Matthias Eichler. Zu weiteren Vorgehen, die die Polizei zuletzt ergriffen hat, wolle er sich nicht äußern, auch nicht, um die Täter zu warnen.

Banken sichern sich: Tinte und Tresor

Da es keine Vorschriften zum Schutz vor Sprengungen gibt, sichert jede Bank ihre Automaten auf ihre Art: So wurde ein System in Automaten eingebaut, das bereits einen Alarm auslöst und die Polizei informiert, sobald die Kriminellen ein Loch in den Automaten bohren, um Gas einzufüllen. Manche Banken rüsteten ihre Automaten mit speziellen Farbkartuschen aus, die die Geldscheine beim Aufbruch einfärben und so unbrauchbar machen. Andere Banken, wie die Oldenburgische Landesbank (OLB), sicherten ihre Geldautomaten mit einer Art Riegel, der verhindert, dass überhaupt erst das Gasgemisch eingeführt wird, sagt OLB-Pressesprecherin Britta Silchmüller. (Weiterlesen: Tinte und Tresor: Banken rüsten nach Automatensprengungen auf)

Sicherungsmaßnahmen haben sich bewährt

Mittlerweile seien alle Automaten so ausgerüstet. Die vergangenen Monaten haben gezeigt, dass sich das Sicherungssystem bewährt. An drei Automaten der OLB hatten sich die Täter in diesem Jahr versucht, drei Mal waren sie gescheitert, sagt Silchmüller. Maßnahmen, wie Standorte über Nacht komplett zu schließen oder zudem noch zu leeren, seien nicht mehr notwendig. Diese drastischen Maßnahmen waren Ende 2016 an besonders riskant eingestuften Standorten eingeführt worden - und das nicht nur bei der OLB. Außerhalb der Öffnungszeiten hatten Kunden damals keine Möglichkeit mehr, Geld abzuheben. (Weiterlesen: Nach Automaten-Explosionen: Banken schließen nachts)