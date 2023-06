Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehrsunfall 16-Jähriger bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt Von dpa | 30.06.2023, 08:54 Uhr

Ein 16-Jähriger hat mit einem Motorrad in Wilsum in der Grafschaft Bentheim einen Baum gerammt und lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Jugendliche sei am Donnerstagnachmittag zusammen mit einem 15 Jahre alten Beifahrer unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dieser blieb unverletzt.