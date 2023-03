Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Ammerland 16-Jährige von Auto angefahren und schwer verletzt Von dpa | 26.03.2023, 09:17 Uhr

Beim Überqueren einer Straße in Rastede (Landkreis Ammerland) ist in der Nacht zu Samstag eine 16-Jährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Sonntag trat die Jugendliche nach dem Verlassen eines Linienbusses hinter dem Bus auf die Straße und wurde auf der Gegenfahrbahn von einem Auto erfasst. Die 16-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt und dann für weitere Behandlungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalles.