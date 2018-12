Oldenburg. Wann findet der Weihnachtsmarkt 2018 in Oldenburg statt? Die Termine und Öffnungszeiten des Lamberti-Marktes in der Übersicht.

Der Startschuss für Oldenburgs traditionellen Lamberti-Markt fiel am Dienstag, 27. November 2018. Der Markt ist bis zum 22. Dezember 2018 für Besucher geöffnet. In 125 Hütten rund um das Rathaus und auf dem Schlossplatz werden neben weihnachtlichen Leckereien Weihnachtsschmuck, Spielzeug aus Holz und Blech, handgefertigte Kerzen, Töpferwaren und Produkte alten Handwerks angeboten. (Weiterlesen: Weihnachtsmärkte 2018 in Bremen: Termine und Öffnungszeiten)



Die Öffnungszeiten des Lamberti-Marktes 2018

Am Eröffnungstag von 17 bis 20.30 Uhr, freitags bis samstags von 11 bis 21.30 Uhr, sonntags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr sowie am Samstag, 1. Dezember 2018, in der langen Einkaufsnacht von 11 bis 24 Uhr.

Das Programm des Lamberti-Marktes 2018

Im Vorlesezelt wird jeden Tag zweimal eine kostenlose Märchenstunde angeboten. Samstags um 17 Uhr ertönt festliche Posaunenmusik am Rathaus. Der Weihnachtsmann kommt täglich um 16 Uhr auf die Bühne am Schloßplatz (Alte Schlosswache).

Weihnachtsmärkte rund um Oldenburg 2018

Bad Zwischenahn: 26. November bis 26. Dezember 2018, Lichterwochen bis Anfang Januar, Montag bis Freitag 14.30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 20 Uhr, die Hütte an der Eisbahn ist immer bis 21 Uhr geöffnet, die Eisbahn selbst ist täglich geöffnet außer an Heiligabend.

Weihnachtsmarkt in Leer: 26. November bis 30. Dezember 2018

Friesoyther Weihnachtsmarkt: 21. und 22. Dezember 2018

Cloppenburger Weihnachtsmarkt: 29. November bis 30. Dezember 2018