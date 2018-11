Hannover. Die Große Koalition in Niedersachsen macht Druck beim Polizeigesetz: Noch in diesem Jahr soll die Verschärfung den Landtag passieren. Juristen haben Zweifel, die Gegner machen mobil.

Die Beratungen um das umstrittene neue Polizeigesetz Niedersachsens gehen in die Schlussrunde. Am Donnerstag befasste sich der Innenausschuss des Parlaments erstmals ausführlich mit Bedenken der Landtagsjuristen. Bis zu acht weitere ganztägige Sitzungen sollen bis Dezember folgen, damit das Gesetz wie von der Regierungskoalition in Aussicht gestellt noch in diesem Jahr den Landtag passiert. Ob dieses Ziel angesichts zahlreicher offener Punkte noch erreichbar ist, blieb gestern aber offen. Bereits zuvor hatte es breite Kritik gegen das Vorhaben gegeben.

Die Novelle soll den Behörden mehr Instrumente im Kampf gegen den Terrorismus an die Hand geben. Unter anderem soll der polizeiliche Unterbindungsgewahrsam bei Gefährdern von derzeit zehn auf bis zu 74Tage ausgeweitet werden. Zudem sollen die Hürden für Wohnungs- oder Telekommunikationsüberwachungen gesenkt und der Einsatz von Fußfesseln, Staatstrojanern sowie die Verhängung von Meldeauflagen erleichtert werden. Auch der Einsatz von Bodycams soll ausgeweitet werden.

Landtagsjuristen kritisch

Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtags (GBD) hatte in der vergangenen Woche in einer ersten Stellungnahme auf 64Seiten zahlreiche Passagen als verfassungsrechtlich bedenklich kritisiert. Bei der gestrigen Ausschusssitzung erneuerten GBD-Juristen ihre Kritik: Die Eingriffsschwelle sei zu niedrig, monierten die Juristen. So könne bereits der Verdacht auf geringfügige Delikte bei Betroffenen zu massiven Grundrechtseingriffen führen.

Grüne und FDP kritisierten die Regierungsfraktionen von SPD und CDU scharf und drohten mit dem Gang zum Verfassungsgericht. „Mit jeder weiteren Sitzung wird deutlicher, dass dieses Gesetz eine verfassungsrechtliche Geisterfahrt ist“, sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Belit Onay. „Es ist geradezu absurd, dass die Arbeitsgrundlage der Strafverfolgungsbehörden mit Ansage verfassungswidrig sein soll“, ergänzte er. „Wenn die Groko weiter so auf den Turbo drückt und alle Rechtsprobleme ignoriert, wird diese Auseinandersetzung vor dem Verfassungsgericht landen“, drohte er. Der FDP-Innenpolitiker Jan-Christoph Oetjen sprach von einer „teilweise verheerenden Kritik“ der Landtagsjuristen und zahlreichen handwerklichen Mängeln. „Hier ist noch eine Menge nachzuarbeiten“, sagte er.

Auf Kritiker zubewegen

Vertreter von SPD und CDU versprachen eine gründliche Bearbeitung der strittigen Punkte und gaben sich in Einzelpunkten auch kompromissbereit. An dem Gesetz selbst will die Koalition aber nicht rütteln. Die Behörden müssten in der Lage sein, „adäquat auf die veränderte Bedrohungslage zu reagieren“, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Uli Watermann. Der CDU-Innenpolitiker Sebastian Lechner kündigte an, dass sich die Koalition „in vielen Fragen“ auf die Landtagsjuristen und die Kritiker zubewegen werde. Als Beispiel nannte der Abgeordnete die Einführung von Richtervorbehalten bei eingriffsintensiven Maßnahmen. Die Gegner beeindruckt das derzeit nicht. Sie rufen unterdessen für den 8. Dezember zu einer erneuten Groß-Demonstration in Hannover gegen das Gesetz auf. Zu einer ersten Großdemo waren Anfang September Tausende nach Hannover gekommen. (Weiterlesen: Kommentar)