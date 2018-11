Hannover. Die Grundsteuer für Millionen Grundstücke in Niedersachsen wird heute noch auf einer mehr als 50 Jahre alten Basis berechnet. Eine Reform ist nötig. Finanzminister Reinhold Hilbers mahnt den Bund, dass es nicht zu kompliziert werden darf.

In der Debatte um die Reform der Grundsteuer hat Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) ein praktikables Modell angemahnt. „Unser Ziel ist eine einfache und aufkommensneutrale Reform. Wir brauchen ein möglichst einfaches Modell“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. Anlass für die Mahnung seien Signale, denen zufolge Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) über ein Bewertungsmodell nach Rohmieten nachdenkt. „Das wäre ein sehr streitanfälliges und aufwendiges Verfahren“, warnt Hilbers.

Reinhold Hilbers Foto: dpa



Jetzige Regel verfassungswidrig

Die bisherige Grundsteuer war im April vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Damit ist eine Abgabe verfassungswidrig, die als Eigentümer oder Mieter fast jeden betrifft: Allein in Niedersachsen geht es um 3,5 Millionen „wirtschaftliche Einheiten“ und 1,4 Milliarden Euro, die an die Kommunen fließen (und die die letztendliche Höhe über Hebesätze bestimmen). Die Richter monierten, dass die Steuer auf in den Jahren 1964 (Westdeutschland) oder gar 1935 (Ostdeutschland) erhobenen Uralt-Werten basiert. Da sich seitdem viel verändert hat, entspricht die Belastung nun nicht mehr dem Realwert: So waren Häuser in Mauernähe in Westberlin 1964 keine bevorzugte Lage. Heute liegen sie im begehrten Zentrum der Hauptstadt.

„Uns läuft die Zeit davon“

Die Richter haben der Politik ein Nachsteuern aufgetragen – bis Ende kommenden Jahres muss ein Gesetzentwurf her, der bis 2025 umgesetzt werden muss. Hilbers drückt aufs Tempo: „Ich bedauere sehr, dass uns noch immer kein Vorschlag des Bundes vorliegt. Langsam läuft uns die Zeit davon“, sagte er. Denn vor dem Gesetz müssten die Bundesländer ihre Interessen einbringen und beraten. Je nach Modell haben die Länder aber unterschiedliche Interessen. So würde eine reine Bodensteuer unbebautes Land tendenziell verteuern, was auf der anderen Seite in Großstädten Immobilien billiger machen und den Wohnungsmarkt entlasten würde.

Offen für Äquivalenzmodell

Sollte das Rohmietemodell kommen, sieht der CDU-Politiker viel Arbeit und Ärger auf die Finanzverwaltung zukommen, zumal Eigentümer dann auf Basis einer fiktiven Miete zur Kasse gebeten würden. „Man kann diese Werte nicht automatisch erfassen und müsste ständig nachsteuern. Der Aufwand in den Finanzämtern wäre viel zu hoch“, sagte er. Darüber hinaus gebe es längst nicht überall aussagekräftige Mietspiegel, warnt Hilbers. „Einer praktikablen Variante wie dem Äquivalenzmodell“ stehe er aber „offen gegenüber“. Beim Äquivalenzmodell wären die Flächen von Grundstücken und Gebäuden Basis der Steuerhöhe. Dieses Modell wird unter anderem von Bayern favorisiert. Niedersachsen Landesregierung hat sich noch nicht festgelegt.

Scholz: Vorschlag noch in diesem Jahr

Bundesfinanzminister Olaf Scholz gibt sich über seine Pläne noch bedeckt. Er wolle aber „noch in diesem Jahr einen Vorschlag vorlegen“, sagte er im September im Bundestag. Dieser werde zeigen, „wie es funktionieren kann, dass wir eine gerechte Besteuerung bekommen und eine unbürokratische und einfache Möglichkeit, die Grundsteuer in Zukunft zu erheben“, sagte Scholz. Dabei dürften weder wichtige Einnahmequellen für die Gemeinden wegfallen noch strukturelle Steuererhöhung entstehen. „Unsere Aufgabe ist nicht, eine neue, zusätzliche Besteuerungsmöglichkeit zu finden, sondern sicherzustellen, dass eine bewährte, praktische und notwendige Form der Finanzierung der Gemeindetätigkeit auch in Zukunft erhalten bleibt“, sagte Scholz.