Bad Bentheim. Die Polizei hat in Bad Bentheim einen Mann festgenommen, der zwei Kilogramm Kokain bei sich hatte. Wert der Ware: etwa 143.000 Euro.

Der 24-Jährige war am Mittwoch mit einem Auto mit belgischer Zulassung über die Autobahn 30 aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist. Auf dem Autobahnparkplatz "Waldseite Süd" wurde das Auto gegen 15.30 Uhr durch Beamte des deutsch-niederländischen Polizeiteams gestoppt, heißt es in einer Pressemitteilung der Bundespolizei.



Doppelt eingebauter Boden

Weil der Mann zweifelhafte Angaben zu seiner Reise machte, sahen sich die Beamten das Fahrzeug näher an. Mit einem Schnelltest konnten Rückstände von Rauschgift in dem Auto nachgewiesen werden. Darum wurde das Auto sorgfältig durchsucht und in einem nachträglich eingebauten doppelten Boden rund zwei Kilogramm Kokain gefunden. Die beschlagnahmten Drogen haben im Straßenhandel einen Verkaufspreis von etwa 143.000 Euro.

Richter erlässt Haftbefehl

Damit endete der Schmuggelversuch des 24-Jährigen an der deutsch-niederländischen Grenze. Er wurde festgenommen und zusammen mit dem beschlagnahmten Rauschgift für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben. Am Donnerstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den 24-jährigen Mann. Er wurde in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.