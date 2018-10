Hannover. Inbesondere Menschen ab 60 Jahren, chronisch Kranke und Schwangere sollen sich gegen die Grippe impfen lasse, empfehlen die Krankenkassen. Doch in Niedersachsen gibt es dafür womöglich nicht genügend Impfdosen.

Kurz nach dem Start der Grippe-Impf-Saison haben Ärzte in Niedersachsen Lieferengpässe beklagt. Der Hausärzteverband bestätigte am Freitag, dass in mehreren Regionen des Landes Impfdosen fehlen. Zuvor hatte NDR 1 Niedersachsen darüber berichtet.

Ministerium kündigt Prüfung an

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte hingegen, dass keine Informationen zu überregionalen Lieferschwierigkeiten vorliegen. "Wenn es an einzelnen Stellen Engpässe gibt, können diese in der Regel behoben werden, indem aus anderen Regionen Impfstoff herangeholt wird." Die Situation sei aber zu prüfen.