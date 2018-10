Schüttorf. Nach einem Zusammenstoß auf der A 31 bei Schüttorf hat sich am Freitagmittag ein Auto überschlagen. Zwei Insassen wurden leicht verletzt. Die Autobahn war für rund eine Stunde in Richtung Süden gesperrt.

Nach Angaben der Autobahnpolizei in Lingen ereignete sich der Unfall am frühen Freitagmittag an der Autobahnauffahrt Schüttorf-Ost in Fahrtrichtung Süden. Eine 23-jährige Fahrerin aus Salzbergen wechselte beim Einscheren auf die Autobahn direkt auf die Überholspur und übersah dabei ein Fahrzeug.

Die beiden Autos kollidierten seitlich. Durch den Zusammenstoß geriet das auf der Überholspur fahrende Auto eines Ehepaars aus dem Landkreis Cloppenburg ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 67-jährige Fahrerin und der 75-jährige Beifahrer wurden ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Ihr Auto touchierte wiederum einen Sattelzug auf der rechten Spur. An dem Lkw entstand ein Blechschaden.

Die beiden Verletzten kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Die Autobahn war für rund eine Stunde gesperrt. Gegen 12.40 hob die Polizei die Sperrung auf.