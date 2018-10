A7 wegen Brückenarbeiten am Wochenende in beide Richtungen gesperrt CC-Editor öffnen

Die Autobahn 7 wird an diesem Wochenende zwischen Seesen (Kreis Goslar) und Echte (Landkreis Northeim) in beide Richtungen vorübergehend voll gesperrt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Echte/Seesen. Autofahrer in Südniedersachsen müssen sich am Wochenende auf erhebliche Behinderungen einstellen. Die Autobahn 7 wird zwischen Seesen (Kreis Goslar) und Echte (Landkreis Northeim) in beide Richtungen vorübergehend voll gesperrt. Und auch auf der A1 rund um Leverkusen müssen Autofahrer Geduld mitbringen.