Osnabrück. Im Landkreis Cloppenburg hat erneut die Erde gebebt: In der Nacht zu Donnerstag registrierte der Niedersächsische Erdbebendienst (NED) am Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) ein Erdbeben der Stärke von 2,5 registriert. Das war das dritte Erdbeben in wenigen Wochen.

Das LBEG teilte am Donnerstag mit, das Erdbeben sei in der Nacht gegen 1.56 Uhr im Landkreis Cloppenburg registriert worden. Das Epizentrum lag östlich von Lastrup am westlichen Rand des Erdgasfeldes Hemmelte/Kneheim/Vahren. Dort hatten sich bereits am 28. September und am 1. Oktober 2018 Erdbeben ereignet. Am 28. September hatte das LBEG ein Erdbeben mit einer Stärke von 3,1 gemessen. Am 1. Oktober registrierte das Landesamt gleich zwei Erdbeben, eines mit einer Stärke von 3,6 und eines mit einer Stärke von 2,1. (Weiterlesen: Erdbeben im Landkreis Cloppenburg auch in Quakenbrück spürbar)



Im Gebiet des aktuellen Erdbebens ereigneten sich damit seit 1993 insgesamt sechs Erdbeben, darunter ein nicht spürbares Erdbeben mit der Magnitude von 1,5 im Jahr 2017. Das Beben am Donnerstag wurde im Umkreis von der Bevölkerung verspürt, einige Menschen seien davon aufgewacht. Beim NED waren bis mittags neun Meldungen eingegangen.

Erdbeben melden

Anwohner, die das aktuelle Beben verspürt haben, können ihre Beobachtungen über einen Fragebogen auf der Internet-Seite des LBEG melden. Die hier gemachten Angaben werden für eine unabhängige Bestimmung des Epizentrums und zur Abschätzung der Auswirkungen des Erdbebens genutzt.

Das aktuelle Erdbeben steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Erdgasförderung, heißt es weiter in der Mitteilung des Erdbebendienstes. Die Förderung von Erdgas führt zu Spannungen im tiefen Untergrund. Wenn diese an Schwächezonen im Untergrund impulsartig abgebaut werden, kann es zu spürbaren Erschütterungen an der Oberfläche kommen. Die genaue Ursache soll in detaillierten Untersuchungen analysiert werden.