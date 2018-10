Hannover. Seit dem 18. September kann deutschlandweit das neue Baukindergeld beantragt werden. Bis zu 12.000 Euro pro Kind bekommen dadurch Familien, die ein Eigenheim kaufen oder bauen wollen. Das Angebot kommt offenbar gut an.

In Niedersachsen ist das Interesse am neuen Baukindergeld nach Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg bundesweit am stärksten. Laut den Zahlen des Bundesbauministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, gab es in Niedersachsen vom 18. September bis zum 12. Oktober 2.685 Zusagen für Baukindergeld im Volumen von 57,1 Millionen Euro.

Zahlen variierten stark

Niedersachsen kommt damit auf einen bundesweiten Anteil von 12,45 Prozent. Das Bundesland Bremen erreicht mit 176 Zusagen im Wert von insgesamt 3,5 Millionen Euro gerade mal einen bundesweiten Anteil von 0,78 Prozent.

Seit dem 18. September können Familien mit Kindern den staatlichen Zuschuss zum Kauf oder Bau eines Eigenheims bei der KfW-Bankengruppe beantragen. Es ist eine Reaktion der großen Koalition auf Wohnungsmangel und Mietsteigerungen. Der Zuschuss in Höhe von 1.200 Euro je Kind und pro Jahr wird über zehn Jahre ausgezahlt. Dabei darf das zu versteuernde Jahreseinkommen 75.000 Euro nicht übersteigen.

Höchstwert in NRW

Die stärkste Nachfrage gab es bisher im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo 5.017 Anträge im Gesamtwert von 107 Millionen Euro positiv beschieden wurden (23,39 Prozent), vor Baden-Württemberg (2.812 Anträge im Volumen von 61,5 Millionen) sowie Bayern (2762/59,44 Millionen).