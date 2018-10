So hoch ist die Lebenserwartung in Niedersachsen MEC öffnen

Nach den Zahlen aus der sogenannten Sterbetafel 2015/2017 haben Neugeborene in Bremen rechnerisch eine etwas geringere Lebenserwartung als Kinder im Nachbarland Niedersachsen. Foto: Ingo Wagner / dpa

KNA Hannover/Bremen. Mädchen, die derzeit in Niedersachsen zur Welt kommen, werden im Schnitt 82 Jahre und neun Monate alt. Bei Jungen sind es 78 Jahre und ein Monat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.