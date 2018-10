Hannover. Eine Bande von Brüdern hat mit Variationen des Handwerkertricks in den vergangenen Jahren viele Seniorinnen in Niedersachsen betrogen. Für einen besonders dreisten Betrug soll einer nun länger ins Gefängnis.

Unter anderem für einen besonders dreisten Betrug an einer Seniorin hat das Amtsgericht Hannover am Mittwoch den 31-jährigen E. H. zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Zwei mitangeklagte ältere Brüder von E. H. wurden freigesprochen, weil das 71-jährige Opfer die beiden 16 Monate nach der Tat nicht mehr zweifelsfrei identifizieren konnte. Der Verteidiger kündigte Berufung an.

Mauerwürmer-Masche

Im Juni 2017 hatte ein Mann der Seniorin angeboten, die Gehwegplatten vor dem Haus im Süden Hannovers reinigen zu lassen. Während der Arbeiten hielt einer der angeblichen Mitarbeiter plötzlich einen Wurm in der Hand. Die sei ein „sehr ernster Fall“ von Mauerwurmbefall, erklärten die Arbeiter. Da Mauerwürmer ähnlich wie die von Loriot ebenfalls frei erfundene Steinlaus die Bausubstanz angriffen, helfe nur eine tausende Euro teure Sanierung mit einer Spezialchemikalie. Die arglose Senioren glaubte dies, hob mit 1300 Euro fast alles Geld von ihrem Girokonto ab, während der als E. identifizierte „Mitarbeiter“ mit einer Sprühflasche mit der vermeintlichen Spezialchemikalie durch ihr Haus ging. Später fiel der Senioren dann auf, dass Schmuck fehlte – sie rief die Polizei.

„Familienunternehmen“ im Seniorenbetrug

Die hatte schnell einen Verdacht: Bei einer Durchsuchung wegen eines anderen Trickdiebstahls hatten die Beamten in der Jackentasche von E. H. Schmuck einer anderen bestohlenen Seniorin gefunden. Zudem ist die Familie H. polizeibekannt. Alleine die drei vor dem Amtsgericht Angeklagten bringen es im Bundeszentralregister auf 45Verurteilungen – meist geht es um ältere Damen, die von vermeintlichen Handwerkern um Schmuck und Bargeld im vierstelligen Bereich erleichtert wurden. Ein Ermittler spricht von einem „Familienunternehmen“, der zuständige Amtsrichter Michael Stüber davon, dass der Familienname bei einigen Polizeidirektionen gleichbedeutend mit Trickbetrug bei Senioren ist.

„So schlimm bin ich nicht“

Dabei verschaffen sich die jovial auftretenden immer anders Männer unter Vorwand Zugang zum Haus: Mal müssen angeblich die Rauchmelderbatterien gewechselt werden, mal wird eine Reinigung der Regenrinne angeboten, mal werden die Dachziegeln überprüft – doch immer wieder fehlen danach Geld und Wertgegenstände. In seinem Schlusswort bat der verheiratete spielsüchtige Vater dreier Kinder um Nachsicht. „Ich habe eine kranke Frau. Ich habe Kinder, die leiden und ich bin in Haft“, sagte er. „So schlimm, wie ich immer dargestellt werden, bin ich nicht“, sagte E. Das sah Richter Stüber anders. Auch x-malige Ermahnungen hätten keine Wirkung gehabt. „Ich würde freuen, wenn sie aus Ihrem Leben etwas Vernünftiges machen würden“, sagte er. Doch richtig glauben könne er das derzeit nicht.

Der nächste Prozess steht bevor

Richter Michael Stüber sprach dem Verurteilten bei der Urteilsbegründung ins Gewissen. „Jetzt reicht es langsam“, sagte Stüber mit Blick auf die zahlreichen Bewährungsstrafen der Vergangenheit – und mögliche kommende Prozesse: Gerade ist das nächste Verfahren gegen Mitglieder der Familie anhängig. Der Vorwurf: Sie sollen als vermeintliche Handwerker Senioren übers Ohr gehauen haben.

Den Opfern bleibt oft Scham

Für viele Opfer bleibt oft nur der Verlust unersetzlicher Schmuckstücke – und die Scham, übers Ohr gehauen worden zu sein. „Ich war am meisten über mich selbst enttäuscht“, sagte eine 82-jährige Zeugin, die sich als Mutter einer Polizistin zuvor gut gewappnet gefühlt hatte.

Das Mauerwürmer-Opfer aus dem Süden Hannovers hat ihren Kindern bis heute nichts vom Betrug erzählt. Sonst würden die denken, dass die Mutter nicht mehr alleine in ihrem Haus leben kann, sagte die zerbrechlich wirkende Frau vor Gericht. Die verschwundene Kette, die sie an ihren verstorbenen Mann erinnerte, habe sie verlegt, erzählt sie ihren Kindern.