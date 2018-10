Dresden. Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen verlangen einen anderen Umgang mit Wölfen. Sie verlangen klare Regeln für den Abschuss der Raubtiere.

Einen entsprechenden Entschließungsantrag wollen die drei Länder an diesem Freitag in den Bundesrat einbringen, gab das Umweltministerium in Dresden am Mittwoch bekannt. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" darüber berichtet.

Argument: Sicherheit vor Artenschutz

Nahezu täglich gebe es in Sachsen Meldungen über Wolfssichtungen und gerissene Tiere, sagte der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt (CDU): "Auch wenn der Schutz des Wolfes ein wichtiges Anliegen ist, muss der Mensch auch weiter an erster Stelle stehen. Sicherheit geht vor Artenschutz."